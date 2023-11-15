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Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 02:23 | Обновлено 15 ноября 2023, 02:35
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Украинская молодежка начала подготовку к Люксембургу и Азербайджану

Два поединка квалификации Евро-2025 U-21 пройдут в испанской Мурсии

15 ноября 2023, 02:23 | Обновлено 15 ноября 2023, 02:35
20
0
Украинская молодежка начала подготовку к Люксембургу и Азербайджану
УАФ

Молодежная сборная Украины начала подготовку к матчам квалификации Евро-2025 U-21 против команд Люксембурга и Азербайджана.

Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды на сбор для подготовки к этим матчам 24 футболистов.

Текущий отборочный цикл чемпионата Европы молодежная сборная Украины (игроки 2002 г. р. и мол) начала с трех подряд побед, в том числе одолев в октябрьском домашнем противостоянии действующих чемпионов Европы – англичан (3:2).

Следующие номинально домашние матчи украинской молодежки с Люксембургом и Азербайджаном пройдут на стадионе «Нуэва-Кондомина» в испанской Мурсии.

Игра со сборной Люксембурга U-21 состоится 17 ноября, а встреча с командой Азербайджана U-21 – 21 ноября. Начало обоих поединков – в 20:00 по киевскому времени. Билеты на поединки – бесплатные, их можно получить на местном сайте.

14 ноября – это был фотодень молодежной команды. Кроме тренировки, игроки и тренерский штаб молодежки посвятили время для фотографий.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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