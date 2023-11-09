С Ванатом и Квасницей. Известный состав молодежки на матчи отбора Евро-2025

Свои ближайшие поединки в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проведет против Люксембурга и Азербайджана. Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды на сбор для подготовки к этим матчам 24 футболистов.

Игра со сборной Люксембурга U-21 состоится 17 ноября, а встреча с командой Азербайджана U-21 – 21 ноября. Начало обоих поединков в 20:00 по киевскому времени.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр).

Защитники: Арсений Батагов («Заря» Луганск), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса), Роман Дидык, Виталий Роман (оба - «Рух» Львов), Эдуард Козик («Шахтер» Донецк), Константин Вивчаренко («Динамо» Киев), Артем Смоляков («Полесье» Житомир), Даниил Скорко («Александрия»).

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – «Динамо» Киев), Иван Варфоломеев («Слован» Чехия), Александр Яцык («Заря» Луганск), Олег Очеретько («Шахтер» Донецк), Егор Ярмолюк («Брентфорд» Англия), Валентин Рубчинский («Днепр-1» Днепр), Максим Кучерявый («Сент-Джонстон» Шотландия), Максим Брагару («Черноморец» Одесса), Илья Квасница («Рух» Львов).

Нападающие: Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк), Владислав Ванат («Динамо» Киев), Игорь Краснопер («Оболонь» Киев).