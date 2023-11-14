Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?
Главные новости за 13 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 ноября.
1А. ВИДЕО. Почему без динамовцев? Первая тренировка сборной Украины в Гданьске
Динамовцы прилетят на место сбора 14 ноября рейсом из Варшавы
1Б. ФОТО. Сборная Украины начала сбор в польском Гданьске
Игра с итальянцами состоится 20 ноября
2. Где Динамо, где? Обнародован проектный посев в еврокубках 2024/25
Эксперты видят «Шахтер» во 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов
3. Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Наиболее вероятными соперниками Украины являются Израиль и Босния
4А. Сборная Италии потеряла трех игроков накануне матча против Украины
Алекс Мерет, Рафаэл Толой и Давиде Калабрия не смогут помочь своей команде
4Б. Уже минус четыре. Италия потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной
Мануэль Локателли покинул расположение «Скуадры Адзурры»
4В. Опухла лодыжка, швы на голове. Еще 3 итальянца перед Украиной под вопросом
Лучано Спаллетти заявил, что у Камбьязо, Кристанте и Жоржиньо не все в порядке со здоровьем
5. Вацко: Интер рассматривает подписание Довбика следующим летом
Форвард сборной Украины находится в центре внимания топ-клуба
5. Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
Александр Пихаленок может перебраться в Житомир
6. Вацко назвал претендента на замену Лучи в Комитете арбитров УАФ
На эту должность рассматривается Ярослав Козык
7А. Сенсация в Турине. Алькарас уступил Звереву на Итоговом турнире АТР 2023
Александр переиграл Карлоса в трех сетах на старте АТР Finals 2023
7Б. ВИДЕО. «Иди в ж**у!». Рублев уступил Медведеву на Итоговом турнире АТР 2023
«Нейтралы», как всегда, показали странное поведение
8А. Кривенцов перед уходом из Зари едва не подрался с Герреро – источник
Наставник эмоционально пережил неудачу в Лиге конференций против «Маккаби» Тель-Авив
8Б. Источник: форвард Герреро самовольно покинул луганскую Зарю
Причиной мог стать конфликт с наставником Валерием Кривенцовым
9. Экс-форвард Шахтера объявил о завершении международной карьеры
Марсело Морено заканчивает выступления в сборной Боливии
10А. Миколенко, Довбик, Зинченко, Коваленко забивают, Цыганков ассистирует
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
10Б. Шовковский начинает с победы, Днепр-1 побеждает Шахтер и выходит в лидеры
Самые интересные события 14-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
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