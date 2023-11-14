Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 ноября.

1А. ВИДЕО. Почему без динамовцев? Первая тренировка сборной Украины в Гданьске

Динамовцы прилетят на место сбора 14 ноября рейсом из Варшавы

1Б. ФОТО. Сборная Украины начала сбор в польском Гданьске

Игра с итальянцами состоится 20 ноября

2. Где Динамо, где? Обнародован проектный посев в еврокубках 2024/25

Эксперты видят «Шахтер» во 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов

3. Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?

Наиболее вероятными соперниками Украины являются Израиль и Босния

4А. Сборная Италии потеряла трех игроков накануне матча против Украины

Алекс Мерет, Рафаэл Толой и Давиде Калабрия не смогут помочь своей команде

4Б. Уже минус четыре. Италия потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной

Мануэль Локателли покинул расположение «Скуадры Адзурры»

4В. Опухла лодыжка, швы на голове. Еще 3 итальянца перед Украиной под вопросом

Лучано Спаллетти заявил, что у Камбьязо, Кристанте и Жоржиньо не все в порядке со здоровьем

5. Вацко: Интер рассматривает подписание Довбика следующим летом

Форвард сборной Украины находится в центре внимания топ-клуба

5. Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины

Александр Пихаленок может перебраться в Житомир

6. Вацко назвал претендента на замену Лучи в Комитете арбитров УАФ

На эту должность рассматривается Ярослав Козык

7А. Сенсация в Турине. Алькарас уступил Звереву на Итоговом турнире АТР 2023

Александр переиграл Карлоса в трех сетах на старте АТР Finals 2023

7Б. ВИДЕО. «Иди в ж**у!». Рублев уступил Медведеву на Итоговом турнире АТР 2023

«Нейтралы», как всегда, показали странное поведение

8А. Кривенцов перед уходом из Зари едва не подрался с Герреро – источник

Наставник эмоционально пережил неудачу в Лиге конференций против «Маккаби» Тель-Авив

8Б. Источник: форвард Герреро самовольно покинул луганскую Зарю

Причиной мог стать конфликт с наставником Валерием Кривенцовым

9. Экс-форвард Шахтера объявил о завершении международной карьеры

Марсело Морено заканчивает выступления в сборной Боливии

10А. Миколенко, Довбик, Зинченко, Коваленко забивают, Цыганков ассистирует

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10Б. Шовковский начинает с победы, Днепр-1 побеждает Шахтер и выходит в лидеры

Самые интересные события 14-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре