13 ноября состоялся матч 1-го тура Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023 между «нейтральными» теннисистами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

Поединок завершился победой Медведева в двух сетах за 1 час и 30 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Красная группа. 1-й тур

Даниил Медведев – Андрей Рублев – 6:4, 6:2

В 1-м сете один из фанатов на трибунах выкрикнул Андрею: «Соберись!».

Рублев, недолго думая (как и подобает представителям страны 404), ответил: «Иди в ж**у!».

В Красной группе Медведев и Рублев играют вместе с Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым. Ранее представитель Германии обыграл испанца в трех сетах.

ВИДЕО. «Иди в ж**у!». Рублев уступил Медведеву на Итоговом турнире АТР 2023