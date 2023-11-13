ВИДЕО. «Иди в ж**у!». Рублев уступил Медведеву на Итоговом турнире АТР 2023
«Нейтралы» как всегда показали странное поведение
13 ноября состоялся матч 1-го тура Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023 между «нейтральными» теннисистами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.
Поединок завершился победой Медведева в двух сетах за 1 час и 30 минут.
АТР Finals 2023. Хард в помещении
Красная группа. 1-й тур
Даниил Медведев – Андрей Рублев – 6:4, 6:2
В 1-м сете один из фанатов на трибунах выкрикнул Андрею: «Соберись!».
Рублев, недолго думая (как и подобает представителям страны 404), ответил: «Иди в ж**у!».
В Красной группе Медведев и Рублев играют вместе с Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым. Ранее представитель Германии обыграл испанца в трех сетах.
ВИДЕО. «Иди в ж**у!». Рублев уступил Медведеву на Итоговом турнире АТР 2023
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