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  4. ВИДЕО. «Иди в ж**у!». Рублев уступил Медведеву на Итоговом турнире АТР 2023
ATP
13 ноября 2023, 23:45 | Обновлено 13 ноября 2023, 23:52
655
2

ВИДЕО. «Иди в ж**у!». Рублев уступил Медведеву на Итоговом турнире АТР 2023

«Нейтралы» как всегда показали странное поведение

13 ноября 2023, 23:45 | Обновлено 13 ноября 2023, 23:52
655
2
ВИДЕО. «Иди в ж**у!». Рублев уступил Медведеву на Итоговом турнире АТР 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

13 ноября состоялся матч 1-го тура Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023 между «нейтральными» теннисистами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

Поединок завершился победой Медведева в двух сетах за 1 час и 30 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Красная группа. 1-й тур

Даниил Медведев – Андрей Рублев – 6:4, 6:2

В 1-м сете один из фанатов на трибунах выкрикнул Андрею: «Соберись!».

Рублев, недолго думая (как и подобает представителям страны 404), ответил: «Иди в ж**у!».

В Красной группе Медведев и Рублев играют вместе с Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым. Ранее представитель Германии обыграл испанца в трех сетах.

ВИДЕО. «Иди в ж**у!». Рублев уступил Медведеву на Итоговом турнире АТР 2023

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видео Даниил Медведев Андрей Рублев Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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Alehandro
К - культура
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+1
Микола Захарченко
І так вони і ходять - то туди , то сюди , хоча там би й залишились ... )
Ответить
0
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