Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
Александр Пихаленок может перебраться в Житомир
По информации журналиста Виктора Вацко, «Полесье» интересуется хавбеком «Днепра-1» и сборной Украины Александром Пихаленком, которого могут приобрести уже зимой.
«Есть сага с возможным переходом Пихаленка в «Полесье». Если они провернут этот трансфер зимой, то это заявка даже на борьбу за титул. У «Днепра-1» не слишком оптимистическая ситуация с точки зрения финансов».
«Полесье» хочет Пихаленка, но вопрос в том, хочет ли сам Александр оставаться в УПЛ», — сказал Вацко.
В нынешнем сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
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