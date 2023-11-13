Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 17:10 | Обновлено 13 ноября 2023, 17:58
4211
17

Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины

Александр Пихаленок может перебраться в Житомир

13 ноября 2023, 17:10 | Обновлено 13 ноября 2023, 17:58
4211
17
Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
ФК Днепр-1. Александр Пихаленок

По информации журналиста Виктора Вацко, «Полесье» интересуется хавбеком «Днепра-1» и сборной Украины Александром Пихаленком, которого могут приобрести уже зимой.

«Есть сага с возможным переходом Пихаленка в «Полесье». Если они провернут этот трансфер зимой, то это заявка даже на борьбу за титул. У «Днепра-1» не слишком оптимистическая ситуация с точки зрения финансов».

«Полесье» хочет Пихаленка, но вопрос в том, хочет ли сам Александр оставаться в УПЛ», — сказал Вацко.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

По теме:
Вацко назвал претендента на замену Лучи в Комитете арбитров УАФ
Что с контрактом Бондаря и Шахтера? Transfermarkt пишет о новом договоре
Вацко: Интер рассматривает подписание Довбика следующим летом
Александр Пихаленок Днепр-1 Полесье Житомир Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Виктор Вацко
Источник Вацко Live
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»
Футбол | 12 ноября 2023, 22:20 5
ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»
ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»

Главный тренер «Манчестер Сити» – о феерическом поединке против «Челси» (4:4).

МАКСИМОВ: «Даю ребятам выходной. Не каждый матч мы выигрываем у Шахтаря»
Футбол | 12 ноября 2023, 21:32 2
МАКСИМОВ: «Даю ребятам выходной. Не каждый матч мы выигрываем у Шахтаря»
МАКСИМОВ: «Даю ребятам выходной. Не каждый матч мы выигрываем у Шахтаря»

Наставник «Днепра-1» прокомментировал победу над донецким «Шахтером»

СПАЛЛЕТТИ: «У Италии есть страх перед матчами с Македонией и Украиной»
Футбол | 13.11.2023, 18:15
СПАЛЛЕТТИ: «У Италии есть страх перед матчами с Македонией и Украиной»
СПАЛЛЕТТИ: «У Италии есть страх перед матчами с Македонией и Украиной»
Шовковский начинает с победы, Днепр-1 побеждает Шахтер и выходит в лидеры
Футбол | 13.11.2023, 12:25
Шовковский начинает с победы, Днепр-1 побеждает Шахтер и выходит в лидеры
Шовковский начинает с победы, Днепр-1 побеждает Шахтер и выходит в лидеры
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Футбол | 12.11.2023, 20:53
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
похоже Днепр скоро все
как грифы уже кружаться Карпаты и Полесье. и Гуцуляка, и Кравца, и Пихаленка хотят забрать.
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
ZANREGENT1993
Днепр не продаст.Хотя всё может быть...
Ответить
0
vitaha33
Дніпро кажуть все, гравці грають себе продаючи. За бронзу наступного року Карпати і Полісся будуть змагатись
Ответить
0
Умник
"Житомирское Челси"
Ответить
0
Злий Глобинець
Все може бути. Якщо Коломийського закриють надовго (швидше за все видадуть американцям), то ДД-1 влаштує розпродаж гравців.
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
Лига конференций без динамо
Правильно беги от минусовых ,а то если пройдут в ЛК или ЛЕ то сразу вылетят с позором ,и в ерокубках не поиграет нормально 
Ответить
-8
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
12.11.2023, 18:11 16
Футбол
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
11.11.2023, 20:25 2
Футбол
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
12.11.2023, 04:45
Футбол
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
11.11.2023, 18:01 13
Футбол
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 27
Футбол
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
12.11.2023, 00:37 1
Футбол
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
12.11.2023, 15:32 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем