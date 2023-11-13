Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины

По информации журналиста Виктора Вацко, «Полесье» интересуется хавбеком «Днепра-1» и сборной Украины Александром Пихаленком, которого могут приобрести уже зимой.

«Есть сага с возможным переходом Пихаленка в «Полесье». Если они провернут этот трансфер зимой, то это заявка даже на борьбу за титул. У «Днепра-1» не слишком оптимистическая ситуация с точки зрения финансов».

«Полесье» хочет Пихаленка, но вопрос в том, хочет ли сам Александр оставаться в УПЛ», — сказал Вацко.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.