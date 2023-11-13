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  4. Вацко: Интер рассматривает подписание Довбика следующим летом
Испания
13 ноября 2023, 16:47 |
445
4

Вацко: Интер рассматривает подписание Довбика следующим летом

Форвард сборной Украины находится в центре внимания топ-клуба

13 ноября 2023, 16:47 |
445
4
Вацко: Интер рассматривает подписание Довбика следующим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный украинский журналист Виктор Вацко сообщил о том, что миланский «Интер» рассматривает возможность подписания форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика:

«Я читал, что «Атлетико» Мадрид интересуется Довбиком, и что «Жирона» рассмотрит его продажу, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро.

Я не знаю насчет «Атлетико» Мадрид, но знаю точно за миланский «Интер». Они давно следят за Артемом, и еще летом рассматривали возможность его подписания. Но они выбрали опцию не тратить деньги и подписали Маркуса Тюрама свободным агентом, взяли в аренду в «Болонье» Арнаутовича – форвардов примерно одного формата из Довбиком.

Не знаю, сможет ли Артем заиграть в клубе-гранде, но то, что Довбик в шорт-листе «Интера» – я знаю точно. И что они рассматривают возможность его подписания следующим летом – у меня тоже есть такая информация. И «Жирона» – клуб, который не задерживает футболистов. Они их продает и за счет этого живет».

Ранее сообщалось о том, что Довбиком интересуется «Милан».

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Артем Довбик Интер Милан Жирона Виктор Вацко трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник Вацко Live
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Комментарии 4
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Viktor Shuper
не треба поки нікуди йти з Жирони ні Довбику, ні Циганкову. виходить же, пре, рвуть Ла-Лігу, треба продовжувати і продовжувати в цій же команді. від добра добра не шукають. пограйте тут роки 2 і можна буде на підвищення
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+1
turist86
Від добра добра не шукають
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0
Gargantua
белый Лукаку
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0
Лига конференций без динамо
Убежали с витьком с дырявых и минусовых хорошо ,ну с Жироны пока бежать некуда не надо 
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0
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