Вацко: Интер рассматривает подписание Довбика следующим летом

Известный украинский журналист Виктор Вацко сообщил о том, что миланский «Интер» рассматривает возможность подписания форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика:

«Я читал, что «Атлетико» Мадрид интересуется Довбиком, и что «Жирона» рассмотрит его продажу, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро.

Я не знаю насчет «Атлетико» Мадрид, но знаю точно за миланский «Интер». Они давно следят за Артемом, и еще летом рассматривали возможность его подписания. Но они выбрали опцию не тратить деньги и подписали Маркуса Тюрама свободным агентом, взяли в аренду в «Болонье» Арнаутовича – форвардов примерно одного формата из Довбиком.

Не знаю, сможет ли Артем заиграть в клубе-гранде, но то, что Довбик в шорт-листе «Интера» – я знаю точно. И что они рассматривают возможность его подписания следующим летом – у меня тоже есть такая информация. И «Жирона» – клуб, который не задерживает футболистов. Они их продает и за счет этого живет».

Ранее сообщалось о том, что Довбиком интересуется «Милан».