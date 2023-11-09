Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком

Украинский нападающий каталонской «Жироны» украинский нападающий Артем Довбик привлек к себе внимание мадридского «Атлетико», сообщает издание El Gol Digital.

Источник отмечает, что «матрасники» попытаются подписать 26-летнего форварда уже летом 2024 года, но для его подписания понадобится минимум 30 миллионов евро. Также журналисты добавляют, что «Атлетико» не единственная крупная команда, которая активно следит за забивным украинцем. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны миланского «Интера».

В этом сезоне Артем Довбик провел 13 матчей за «Жирону», отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он входит в тройку лучших игроков Европы по количеству результативных действий за 90 минут (1.39).