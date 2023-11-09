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Испания
09 ноября 2023, 16:11 |
1057
3

Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком

«Жирона» оценивает своего лидера минимум в 30 миллионов евро

09 ноября 2023, 16:11 |
1057
3
Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий каталонской «Жироны» украинский нападающий Артем Довбик привлек к себе внимание мадридского «Атлетико», сообщает издание El Gol Digital.

Источник отмечает, что «матрасники» попытаются подписать 26-летнего форварда уже летом 2024 года, но для его подписания понадобится минимум 30 миллионов евро. Также журналисты добавляют, что «Атлетико» не единственная крупная команда, которая активно следит за забивным украинцем. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны миланского «Интера».

В этом сезоне Артем Довбик провел 13 матчей за «Жирону», отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он входит в тройку лучших игроков Европы по количеству результативных действий за 90 минут (1.39).

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Артем Довбик Атлетико Мадрид Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Источник El Gol Digital
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Комментарии 3
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Alex86 1
Круто конечно, но лучше пока там было бы в ЛЧ попасть, раз прижился и забивает, что для наших обычно фантастика последнее время в топ чемпах, то от добра добра торопиться искать не стоит ... хорошо б что б макаронам забил
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+3
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Octopus
Рано еще об этом говорить и думать, надо доиграть сезон хотя бы. Такое ощущение, что этими вбросами спецом ломают психику игрокам конкурирующих команд. Надеюсь, он не читает это все.
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+1
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