Шовковский начинает с победы, Днепр-1 побеждает Шахтер и выходит в лидеры

И этот тур прошел под аккомпанемент плохой погоды и сигналов воздушной тревоги. Первую за три последних месяца победу одержала «Александрия», минимально одолевшая «Верес». «Полесье» со скандалом переиграло «Металлист 1925».

Первый матч во главе «Динамо» для Александра Шовковского сложился удачно. Его подопечные одолели «Кривбасс». В центральном матче тура «Шахтер» проиграл «Днепру-1».

Угловые тура

Оба мяча в матче «Колос» – «Минай» были забиты после розыгрыша стандартных ситуаций. Конкретно – после подач от углового флажка. В середине первой половины встречи подачу с корнера головой замкнул Милько. Чуть позже в похожем стиле ковалевцы удвоили преимущество в счете. В этот раз отличился Бурда. И тоже после удара головой.

Реабилитация тура

В минувшем туре форвард «Ворсклы» Степанюк сплоховал при реализации пенальти. Его удар в игре с «Минаем» пришелся мимо ворот. Возможность реабилитироваться Руслан получил в матче с «Оболонью». В этот раз его удар с «точки» был практически идеальный. «Теперь можно и в город выйти», – резюмировал Степанюк свой победный мяч в ворота «пивоваров». Всего же Руслан Степанюк в УПЛ реализовал только второй пенальти из пяти.

Недовольство тура

ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Олег Голодюк после игры с «Полесьем» жестко прошелся по арбитражу матча. По словам наставника харьковчан, у соперника на поле было на три игрока больше. «У нас претензии к арбитру по всем 90 минутам матча. Надеюсь, он сегодня будет спать спокойно».

Сейв тура

В середине первого тайма матча «Александрия» – «Верес» хозяева получили право на пенальти. Судейский приговор взялся выполнять Джевани. Бразилец пробил сильно в правый от вратаря угол, но голкипер гостей Когут сыграл практически идеально. Он сумел не только угадать направление удара, но и оттолкнуться от тяжелого и мокрого газона и отбить мяч.

Событие тура

«Александрия» не выигрывала с августа. С тех пор утекло слишком много воды. Главного тренера «полиграфов» Руслана Ротаня молва долго отправляла в отставку. Но ее не произошло, и футбольное сообщество просто стало считать безвыигрышную серию александрийцев. Она достигла отметки 11 поединков.

Но все заканчивается, даже плохое. В игре против «Вереса» команда Ротаня наконец-то одержала победу. Но все равно осталась внизу турнирной таблицы.

Дебют тура

Новый наставник «Динамо» Александр Шовковский дебютировал в игре против лидера. Да еще и на выезде. Тем не менее, матч против «Кривбасса» для «бело-синих» и их свежеиспеченного тренера сложился удачно.

Уже к середине первой половины встречи гости вели 2:0. Забитыми мячами отличились Ванат и Караваев.

Ситуация упростилась для «Динамо» после того, как в начале матча был удален капитан «Кривбасса» Бескоровайный.

Во второй половине игры хозяева пытались перехватить инициативу, но ничего опасного у ворот Бущана не создали. А вот киевляне могли забить и третий гол, но в тех моментах голкипер «Кривбасса» Клищук сыграл безошибочно.

Удаление тура

В дебюте поединка «Кривбасс» – «Динамо» главный арбитр матча Козыряцкий «наградил» прямой красной карточкой защитника команды хозяев Бескоровайного, зафиксировав фол последней надежды. Решение судьи – весьма спорное. Телеповтор так и не дал четкого ответа на вопрос, был ли фол со стороны капитана криворожской команды.

Дубль тура

Героем матча «Заря» – ЛНЗ стал полузащитник черкасской команды Пасич. Геннадий открыл счет в поединке в начале первого тайма. Он же и закрыл счет в игре – на предпоследней минуте второй половины встречи. Интересно, что оба мяча невысокий Пасич провел ударом головой.

ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

Ошибка тура

«Черноморец» сравнял счет в матче против «Руха» после фатальной ошибки защитника львовян Дидыка. Роман отдавал мяч своему голкиперу, но сделал это слишком сильно. Мяч перелетел через Герету и влетел в ворота.

Гол тура

Красивый мяч забил футболист «Львова» Плюман в ворота «Черноморца». Молодому полузащитнику удался точный удар издали в дальний угол ворот. Красоты моменту добавил тот факт, что этот гол был забит за несколько минут до конца поединка. И он оказался победным.

Матч тура

На «Арене Львов» встретились чемпион и вице-чемпион минувшего сезона. С момента прошлого чемпионата обе команды существенно поменялись. В первую очередь это касается изменений на тренерских мостиках. Однако былая принципиальность в отношениях соперников никуда не девалась.

Сложно сказать, как бы завершился поединок, если бы «горнякам» не удалось забить очень быстрый мяч. Отличился Сикан.

Днепрянам пришлось оперативно вносить коррективы в игру. Дончане же могли себе позволить играть по счету.

Тем не менее, подопечные Максимова сумели не только восстановить статус-кво, но и добыть волевую победу. В конце первого тайма Сарапий забил головой после розыгрыша углового удара.

А затем настал черед красивых голов от Гуцуляка и Леднева. 3:1 – уверенная победа днепрян, которая выводит их на первое место в таблице.

Штрафной тура

На 55-й минуте матча «Шахтер» – «Днепр-1» полузащитник днепрян Леднев заработал опасный штрафной удар метров в 25 до ворот. И сам же взялся его выполнять. Удар у Богдана получился мастерским: мимо стенки, в левый от себя угол ворот, без шансов для голкипера.

Символическая сборная тура