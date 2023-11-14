Опухла лодыжка, швы на голове. Еще 3 итальянца перед Украиной под вопросом

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти заявил, что игроки национальной команды Андреа Камбьязо, Бриан Кристанте и Жоржиньо испытывают проблемы со здоровьем:

«У Камбьязо опухла лодыжка, у Кристанте мышечные проблемы, а Жоржиньо наложили швы на голову после последней игры. Вероятно, завтра мы довызовем еще игроков».

Ранее стало известно о том, что Мануэль Локателли покинул расположение «Скуадры Адзурры». Локателли стал четвертым игроком, который выпал из заявки сборной Италии на последние поединки отборочного группового этапа на Евро-2024. Травмы также получили вратарь Алекс Мерет, защитники Рафаэл Толой и Давиде Калабрия.

17 ноября Италия сыграет против Северной Македонии, а уже 20 встретится со сборной Украины в решающем туре, который определит обладателя путевки на чемпионат Европы.