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  4. Опухла лодыжка, швы на голове. Еще 3 итальянца перед Украиной под вопросом
Чемпионат Европы
14 ноября 2023, 02:34 |
198
0

Опухла лодыжка, швы на голове. Еще 3 итальянца перед Украиной под вопросом

Лучано Спаллетти заявил, что у Камбьязо, Кристанте и Жоржиньо не все в порядке со здоровьем

14 ноября 2023, 02:34 |
198
0
Опухла лодыжка, швы на голове. Еще 3 итальянца перед Украиной под вопросом
Twitter. Сборная Италии по футболу

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти заявил, что игроки национальной команды Андреа Камбьязо, Бриан Кристанте и Жоржиньо испытывают проблемы со здоровьем:

«У Камбьязо опухла лодыжка, у Кристанте мышечные проблемы, а Жоржиньо наложили швы на голову после последней игры. Вероятно, завтра мы довызовем еще игроков».

Ранее стало известно о том, что Мануэль Локателли покинул расположение «Скуадры Адзурры». Локателли стал четвертым игроком, который выпал из заявки сборной Италии на последние поединки отборочного группового этапа на Евро-2024. Травмы также получили вратарь Алекс Мерет, защитники Рафаэл Толой и Давиде Калабрия.

17 ноября Италия сыграет против Северной Македонии, а уже 20 встретится со сборной Украины в решающем туре, который определит обладателя путевки на чемпионат Европы.

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Источник Федерация футбола Италии
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