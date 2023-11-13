Сборная Италии потерала трех игроков накануне матча против Украины

Сборная Италии потеряла трех игроков за неделю до матча квалификации Евро-2024 против команды Украины.

После матчей чемпионата Италии в воскресенье отказаться от участия в сборе «Скуадры Адзурры» были вынуждены вратарь «Наполи» Алекс Мерет, а также защитники «Аталанты» и «Милана» Рафаэл Толой и Давиде Калабрия, которых главный тренер Лучано Спалетти вызвал в сборную впервые за время работы в ней. Новых футболистов вместо выбывших Спалетти не вызвал.

Напомним, что матч между сборными Украины и Италии пройдет в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Перед этим, в пятницу, 17 ноября, «Скуадра Адзурра» в Риме примет сборную Северной Македонии. Встреча также начнется в 21:45 по киевскому времени.