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Сборная УКРАИНЫ
13 ноября 2023, 13:03 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:48
2361
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Сборная Италии потерала трех игроков накануне матча против Украины

Алекс Мерет, Рафаэл Толой и Давиде Калабрия не смогут помочь своей команде

13 ноября 2023, 13:03 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:48
2361
0
Сборная Италии потерала трех игроков накануне матча против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Мерет

Сборная Италии потеряла трех игроков за неделю до матча квалификации Евро-2024 против команды Украины.

После матчей чемпионата Италии в воскресенье отказаться от участия в сборе «Скуадры Адзурры» были вынуждены вратарь «Наполи» Алекс Мерет, а также защитники «Аталанты» и «Милана» Рафаэл Толой и Давиде Калабрия, которых главный тренер Лучано Спалетти вызвал в сборную впервые за время работы в ней. Новых футболистов вместо выбывших Спалетти не вызвал.

Напомним, что матч между сборными Украины и Италии пройдет в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Перед этим, в пятницу, 17 ноября, «Скуадра Адзурра» в Риме примет сборную Северной Македонии. Встреча также начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Федерация футбола Италии
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