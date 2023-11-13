Уже минус четыре. Италия потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной
Мануэль Локателли покинул расположение «Скуадры Адзурры»
Сборная Италии потеряла еще одного игрока перед решающими матчами отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Украины (17 и 20 ноября соответственно). Речь идет и полузащитнике «Ювентуса» Мануэле Локателли.
По информации итальянских СМИ, он получил травму на тренировки и покинул базу сборной Италии в Коверчано.
Напомним, это уже четвертая кадровая потеря команды Лучано Спаллетти перед матчем с Украиной. Ранее травмы получили вратарь Алекс Мерет, а также защитники Рафаэл Толой и Давиде Калабрия.
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