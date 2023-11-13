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Чемпионат Европы
13 ноября 2023, 16:23 | Обновлено 13 ноября 2023, 16:51
1507
1

Уже минус четыре. Италия потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной

Мануэль Локателли покинул расположение «Скуадры Адзурры»

13 ноября 2023, 16:23 | Обновлено 13 ноября 2023, 16:51
1507
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Уже минус четыре. Италия потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Сборная Италии потеряла еще одного игрока перед решающими матчами отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Украины (17 и 20 ноября соответственно). Речь идет и полузащитнике «Ювентуса» Мануэле Локателли.

По информации итальянских СМИ, он получил травму на тренировки и покинул базу сборной Италии в Коверчано.

Напомним, это уже четвертая кадровая потеря команды Лучано Спаллетти перед матчем с Украиной. Ранее травмы получили вратарь Алекс Мерет, а также защитники Рафаэл Толой и Давиде Калабрия.

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Мануэль Локателли сборная Италии по футболу Ювентус травма Евро-2024
Источник La Gazzetta dello Sport
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nick07
враховуючи глибину складу збірної Італії, то це не критично
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