Уже минус четыре. Италия потеряла ключевого игрока перед матчем с Украиной

Сборная Италии потеряла еще одного игрока перед решающими матчами отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Украины (17 и 20 ноября соответственно). Речь идет и полузащитнике «Ювентуса» Мануэле Локателли.

По информации итальянских СМИ, он получил травму на тренировки и покинул базу сборной Италии в Коверчано.

Напомним, это уже четвертая кадровая потеря команды Лучано Спаллетти перед матчем с Украиной. Ранее травмы получили вратарь Алекс Мерет, а также защитники Рафаэл Толой и Давиде Калабрия.