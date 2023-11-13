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Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 23:32 | Обновлено 13 ноября 2023, 23:44
924
0

Источник: форвард Герреро самовольно покинул луганскую Зарю

Причиной мог стать конфликт с наставником Валерием Кривенцовым

13 ноября 2023, 23:32 | Обновлено 13 ноября 2023, 23:44
924
0
Источник: форвард Герреро самовольно покинул луганскую Зарю
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Форвард луганской «Зари» Эдуардо Герреро самовольно покинул расположение клуба после матча Лиги конференций против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

Герреро получил вызов из федерации футбола Панамы на матчи четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ против Коста-Рики (17 и 21 ноября) и должен был отправиться в расположение сборной в окно для матчей сборных.

То есть, это должно было произойти после матча 14-го тура УПЛ против ЛНЗ Черкассы (1:2), сообщает ТаТоТаке.

Однако Герреро улетел на родину прямо из Люблина, откуда Заря в пятницу утром должна была отправиться во Львов для подготовки к матчу против ЛНЗ.

Для сравнения, полузащитник сборной Того Жан-Клод Азиангбве остался в расположении клуба, невзирая на вызов в свою национальную сборную.

Причиной отъезда Герреро мог стать конфликт с Валерием Кривенцовым в перерыве матча с Маккаби Т-А. Покидая Зорю, панамец не был в курсе того, что Кривенцов уйдет в отставку.

Теперь, после возвращения в Украину Эдуардо Герреро с большой вероятностью ожидает штраф от луганского клуба.

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Заря Луганск Валерий Кривенцов скандал Маккаби Тель-Авив ТаТоТаке Лига конференций Эдуардо Герреро Заря - Маккаби Т-А сборная Панамы по футболу Лига наций КОНКАКАФ сборная Коста-Рики по футболу Заря - ЛНЗ
Источник ТаТоТаке
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