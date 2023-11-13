Кривенцов перед уходом из Зари едва не подрался с Герреро – источник

Бывший главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов, который недавно был отправлен в отставку после поражения в группе Лиги конференций от «Маккаби» Тель-Авив (1:3), в перерыве данного поединка очень эмоционально общался с футболистами.

В частности, по информации соведущего проекта «ТаТоТаке» Михаила Спиваковского, в раздевалке у Кривенцова состоялся очень эмоциональное общение с форвардом «Зари» Эдуардо Герреро. И этот разговор едва не завершился «выяснением отношений по-мужски».

На второй тайм Герреро уже не вышел на поле, а был заменен на Игоря Горбача.

Кривенцов в тот же вечер после поражения от «Маккаби» Тель-Авив по решению президента клуба был отправлен в отставку с поста главного тренера команды.