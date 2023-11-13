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  4. Кривенцов перед уходом из Зари едва не подрался с Герреро – источник
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 09:52 |
1557
6

Кривенцов перед уходом из Зари едва не подрался с Герреро – источник

Наставник эмоционально пережил неудачу в Лиге конференций против «Маккаби» Тель-Авив

13 ноября 2023, 09:52 |
1557
6
Кривенцов перед уходом из Зари едва не подрался с Герреро – источник
zarya-lugansk.com. Валерий Кривенцов (крайний справа)

Бывший главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов, который недавно был отправлен в отставку после поражения в группе Лиги конференций от «Маккаби» Тель-Авив (1:3), в перерыве данного поединка очень эмоционально общался с футболистами.

В частности, по информации соведущего проекта «ТаТоТаке» Михаила Спиваковского, в раздевалке у Кривенцова состоялся очень эмоциональное общение с форвардом «Зари» Эдуардо Герреро. И этот разговор едва не завершился «выяснением отношений по-мужски».

На второй тайм Герреро уже не вышел на поле, а был заменен на Игоря Горбача.

Кривенцов в тот же вечер после поражения от «Маккаби» Тель-Авив по решению президента клуба был отправлен в отставку с поста главного тренера команды.

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Валерий Кривенцов Заря Луганск Эдуардо Герреро Заря - Маккаби Т-А
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Виктор Алтухов
Что может остановить падение Зари?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
vitaha33
І в 2 таймі вони заграли... Жаль Кривинцова
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0
potemkin78
всё может быть
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0
Первый Среди Равных
Та то таке якщо кажуть - значить правда 
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0
Олександр
Гереро явно не хотел играть 
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0
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