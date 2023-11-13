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  4. ВИДЕО. Почему без динамовцев? Первая тренировка сборной Украины в Гданьске
Чемпионат Европы
13 ноября 2023, 23:59 |
594
0

ВИДЕО. Почему без динамовцев? Первая тренировка сборной Украины в Гданьске

Динамовцы прилетят на место сбора 14 ноября рейсом из Варшавы

13 ноября 2023, 23:59 |
594
0
ВИДЕО. Почему без динамовцев? Первая тренировка сборной Украины в Гданьске
УАФ

Сборная Украины начала сбор в польском Гданьске. Первый день тренировочного сбора – это всегда то время, когда сине-желтые съезжаются в лагерь главной команды страны.

13 ноября рано утром игроки «Шахтера» и «Днепра-1», еще вчера противостоявшие друг другу на поле «Арены Львов», выехали из столицы Галичины в аэропорт Ряшева, где встретились с административным и медицинским штабом сборной, чтобы вылететь в Гданьск. А вот киевские динамовцы, которые вчера сыграли с Кривбассом, из Кривого Рога на поезд в Киев никак не успевали. Киевляне выехали из столицы сегодня вечером и прибудут на место сбора завтра, 14 ноября, регулярным рейсом из Варшавы.

Тем временем, основная группа сборников уже собралась в столице Поморского воеводства. В терминале аэродрома Гданьска пассажиров ряшевского чартера уже ждали «англичане» – Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Михаил Мудрик и Илья Забарный, а также «бельгиец» Сергей Сидорчук. Буквально на 40 минут позже прибыли лидеры испанской Ла Лиги – Артем Довбык и Виктор Цыганков, за ними приехали Анатолий Трубин, Руслан Малиновский и дебютант сборной Максим Таловеров. Постепенно в гостинице, где сине-желтые обустроятся на эту неделю, собрались все украинские легионеры – немного позже прибыл Роман Яремчук.

Первая тренировка состоялась на старой арене «Лехии», известной в народе как «Стадион на Траугутте» (по названию улицы генерала Ромуальда Траугутта, на которой она расположена). Здесь местный клуб проводил свои матчи целых 66 лет – с 1945-го по 2011-й, вплоть до возведения «Арены Гданьск» по случаю Евро-2012. Стадион видел легендарные матчи, в частности, еврокубковое противостояние «Лехии» с туринским «Ювентусом», на которое собралась рекордная в то время аудитория в 40 тысяч зрителей (при том, что стадион официально вмещает не более 12 тысяч). В настоящее время «Траугутт» является частью Городского центра спорта и отдыха и одновременно одним из полей клубной инфраструктуры «Лехии».

В вечерней тренировке на стадионе приняли участие 9 игроков, проведших свои поединки не позднее субботы, а также Егор Назарина, не принимавший участия во вчерашнем матче «Шахтера». После пробежки и разминки ребята поработали в квадрате, после чего отправились в гостиницу дорабатывать в фитнесе. Остальные сборники работали именно в тренажерном зале.

ВИДЕО. Почему без динамовцев? Первая тренировка сборной Украины в Гданьске

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Источник Украинская ассоциация футбола
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