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Чемпионат Европы
13 ноября 2023, 13:30 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:48
2391
0

Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?

Наиболее вероятными соперниками Украины являются Израиль и Босния

13 ноября 2023, 13:30 | Обновлено 13 ноября 2023, 13:48
2391
0
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

12 ноября состоялся перенесенный матч квалификации Евро-2024 между сборными Косова и Израиля (1:0), и неудача израильской команды немного изменила статистические расклады для сборной Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Шансы сборной Израиля (11 очков) выйти из группы в финальный раунд после неудачи в Косово резко понизились (36%).

Такому результату порадовались Румыния (16 очков) и Швейцария (15), которые стали на шаг ближе к финальному раунду Евро-2024. Швейцарцы имеют уже 95% вероятности на выполнение задачи в группе. Шансы румынской команды оцениваются в 68%.

15 ноября пройдет еще один пропущенный матч в этой группе между командами Израиля и Швейцарии. Он определит, способен ли Израиль навязать конкуренцию фаворитам. Впрочем, в случае неудачи у сборной Израиля будет шанс пробиться в Германию через плей-офф.

Турнирная таблица группы I и шансы команд на выход в финальный раунд

Сборной Украины, как известно, чтобы иметь гарантированное место в плей-офф, нужен проход Сербии (очень высокая вероятность) или Израиля (под вопросом). Фактически, теперь можно надеяться, в основном на сербов.

Зато Сербия может официально получить путевку из своей группы 19 ноября (за день до игры Украина – Италия), если возьмет хотя бы очко дома в игре с Болгарией (или же Черногория не сумеет набрать 6 баллов в матчах с Литвой и Венгрией). Очень вероятный сценарий. Тогда Украина 20 ноября будет спокойно играть с Италией с гарантией выхода в плей-офф, как минимум.

Как известно, отбор в плей-офф квалификации Евро-2024 осуществляется по рейтингу Лиги наций 2022/23, где Украина финишировала на 22-й позиции (6-е место в Лиге B).

Среди вариантов, рассмотренных в указанной выше статье, после матча в Косово сильно понизилась вероятность тех, где рассматривается прямой выход Израиля на Евро-2024.

Это плохие новости для Эрлинга Холанда и сборной Норвегии, которая стоит первой в резервной очереди на плей-офф.

Самым вероятным развитием событий является следующий.

🔹 Путь A: Польша (или Чехия), Уэльс (или Хорватия), Эстония и кто-то еще (жеребьевка из трех: Финляндия, Украина, Исландия).

🔹 Путь B: Израиль, Босния и Герцеговина, плюс две из трех (по жеребьевке): Финляндия, Украина, Исландия.

🔹 Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

Самыми вероятными соперниками Украины в полуфинале плей-офф являются Израиль и Босния.

Полуфинальные матчи пройдут 21 марта 2024 года, а финальные – спустя 5 дней, 26 марта.

Поединки проходят на полях команд, которые заняли более высокое место в рейтинге Лиги наций.

Самые вероятные сценарии плей-офф квалификации Евро-2024

Конечно, же сборная Украины может выполнить задачу выхода в финальный раунд напрямую, если достигнет необходимого результата в матче с командой Италии 20 ноября в Леверкузене.

Если Италия 17 ноября обыграет Северную Македонию, то сине-желтым будет нужна только победа над командой из Апеннинского полуострова (при ничьей личные встречи будут в пользу итальянцев).

Если же Скуадра Адзурра потеряет очки в игре с македонцами, то Украину в последнем туре устроит и ничья с итальянцами.

Турнирная таблица группы C

🔹 17 ноября. Рим. Италия – Северная Македония

🔹 20 ноября. Леверкузен. Украина – Италия

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Источник Sport.ua
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