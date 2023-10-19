Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Израиль, Босния, Финляндия являются наиболее вероятными соперниками
После матчей 8-го тура квалификации начали вырисовываться расклады для сборной Украины в борьбе за путевку на Евро-2024.
Следующим летом на большом футбольном форуме в Германии сыграют 24 сборные: кроме хозяев, это победители 10 групп, плюс 10 команд, занявших вторые места, а также три победителя дополнительного плей-офф.
Уже известны 9 из 22 участников Евро-2024: Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия.
Очень близки к решению задачи: Нидерланды, Албания, Венгрия, Сербия, Словения, Дания, Румыния, Швейцария, Словакия.
В трех группах судьбу еще трех путевок определят:
- Группа C: Украина и Италия
- Группа D: Уэльс и Хорватия (если не вмешается Армения)
- Группа E: Чехия и Польша (микрошансы есть у Молдовы)
Кроме того, Израиль сохраняет надежды на топ-2 в группе I (с Румынией и Швейцарией) в случае удачной игры в 4 оставшихся матчах.
Сборная Украины может пробиться в финальный раунд напрямую, если в группе C опередит команду Италии (Англия уже недосягаема).
Решающим для определения второго места в группе станет матч Украина – Италия, который пройдет 20 ноября в немецком Леверкузене.
Если Италия 17 ноября обыграет Северную Македонию, то сине-желтым будет нужна только победа над командой Апеннинского полуострова (при ничьей личные встречи будут в пользу итальянцев).
Если же Скуадра Адзурра потеряет очки в игре с македонцами, то Украину в последнем туре устроит и ничья с итальянцами.
Турнирная таблица группы C
В случае, если опередить Италию не удастся, Украина с большой вероятностью попадет в плей-офф квалификации.
В плей-офф 12 команд в трех мини-турнирах разыграют оставшиеся три путевки на Евро-2024. Формат будет довольно простой: полуфиналы (по схеме 1–4, 2–3) и финалы из одного матча в каждом квартете (условно их называют Путь A, В, С).
Отбор в плей-офф осуществляется по рейтингу Лиги наций 2022/23, где Украина финишировала на 22-й позиции (6-е место в Лиге B).
Рассмотрим, кто может стать соперником Украины в плей-офф в случае, если напрямую выйти на Евро-2024 команде Сергея Реброва не удастся.
Ситуация складывается так, что в Путь A точно попадут две команды: Хорватия или Уэльс, Чехия или Польша. Также в Путь A явно по добору попадет Эстония, как лучшая команда из Лиги D (есть такое правило регламента). Еще одной сборной в Пути A станет либо Италия (если уступит Украине), либо Швейцария (если пропустит вперед Израиль), либо же будет добираться одна команда из Лиги B.
- Участники Пути A: Хорватия или Уэльс, Чехия или Польша, Эстония и кто-то еще (Италия, Швейцария или жеребьевка).
По Пути C практически все ясно. Поскольку Турция пробилась напрямую, четверкой участников плей-офф станут Грузия (уже точно), Греция, Казахстан, Люксембург. Последние три команды сохраняют теоретические шансы на выход напрямую, но они очень низкие.
- Участники Пути C: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.
Самая сложная ситуация – в Пути B, куда может попасть Украина. Точно здесь сыграют Босния и Герцеговина, Финляндия. Поскольку Сербия (почти наверняка) и Шотландия попадают в Евро-2024 напрямую, дальше из рейтинга ЛН в плей-офф отберется Исландия.
Чтобы иметь гарантированное место в плей-офф, Украине нужен проход Сербии (очень высокая вероятность) или Израиля (что под вопросом).
Сербия может официально получить путевку 19 ноября (за день до игры Украина – Италия), если возьмет хотя бы очко дома в игре с Болгарией (или же Черногория не сумеет набрать 6 баллов в матчах с Литвой и Венгрией). Тогда Украина 20 ноября будет спокойно играть с Италией с гарантией выхода в плей-офф, как минимум.
Предположим, что Италия не попадет в плей-оф (выйдет на Евро напрямую). Тогда понадобится поднять одну команду в Путь A, и пройдет жеребьевка среди команд Лиги B, причем не победителей групп. Получается, из трех команд – Финляндия, Украина, Исландия – кто-то один волей жребия будет отправлен в Путь A. Вероятность перевода Украины в Путь A составит 33,3%.
Самым вероятным развитием событий является следующий.
- Участники Пути B: Израиль, Босния, плюс две из трех (по жеребьевке): Финляндия, Украина, Исландия.
Однако изучим ситуацию в группе I. Израиль, имея пропущенные матчи, может преподнести сюрприз для Румынии или Швейцарии, и это надо учитывать.
Если Израилю удастся опередить Румынию в группе I, тогда ситуация следующая.
- Участники Пути B: Босния, плюс три из четырех (по жеребьевке): Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия. Одну команду отправят в Путь A.
Если же Израиль оставит за бортом топ-2 группы Швейцарию, то сборная команда кантонов отправится в Путь A.
- Участники Пути B: Босния, Финляндия, Украина, Исландия.
Таким образом, самыми вероятными соперниками Украины в плей-офф являются Израиль, Босния, Финляндия.
Рейтинг Лиги наций и влияние на отбор к Евро-2024
Условные обозначения:
- GW: Победитель группы в Лиге наций A, B или C
- BD: Лучший победитель группы Лиги наций D
- (Q): Команда уже напрямую прошла в финальный турнир
- Зеленый цвет: Команда выходит напрямую на основе текущих результатов
- (A) Команда, выделенная жирным шрифтом, точно вышла в плей-офф
- Голубой цвет: Команда выходит в плей-офф на основе текущих результатов
- (H) Принимающая страна Евро-2024, квалифицировалась автоматически
- (X) Команде гарантировано как минимум место в плей-офф по рейтингу Лиги наций, но она может выйти напрямую
- (Y) Команда не может напрямую пройти квалификацию, но все еще может выйти в плей-офф.
- (Z) Команда может напрямую пройти квалификацию, но не может выйти в плей-офф.
- (Е) Команда выбыла и на Евро-2024 не сыграет
- (B) Отстранение от участия в квалификации
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Игра завершилась со счетом 2:2
Президент поблагодарил легенду клуба
група В - всі суперники прийнятні
2. У Молдови зовсім не мікрошанси. Якщо
Молдова вдома виграє в Албанії, а Польша вдома у чехів (албанцям достатньо одного очка в Молдові чи вдома з Фарерами, полякам тільки перемога лишає теоретичний шанс), то в матчі Чехія-Молдова останніх влаштовує навіть нічия. Це важко, але 10-15% на це дати можна, на відміну від вірмен, у яких шанси на грані статистичної похибки.
Ну і в данській групі доля другого місця найімовірніше вирішиться у матчі Словенія-Казахстан в останньому турі. Словенців вдома влаштовує і нічия, але казахи дивувати вміють. Щоправда, долі України це не стосується, але усе ж цікаво.