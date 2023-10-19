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Чемпионат Европы
19 октября 2023, 09:00 | Обновлено 19 октября 2023, 09:52
4967
14

Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?

Израиль, Босния, Финляндия являются наиболее вероятными соперниками

19 октября 2023, 09:00 | Обновлено 19 октября 2023, 09:52
4967
14
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
MFA

После матчей 8-го тура квалификации начали вырисовываться расклады для сборной Украины в борьбе за путевку на Евро-2024.

Следующим летом на большом футбольном форуме в Германии сыграют 24 сборные: кроме хозяев, это победители 10 групп, плюс 10 команд, занявших вторые места, а также три победителя дополнительного плей-офф.

Уже известны 9 из 22 участников Евро-2024: Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия.

Очень близки к решению задачи: Нидерланды, Албания, Венгрия, Сербия, Словения, Дания, Румыния, Швейцария, Словакия.

В трех группах судьбу еще трех путевок определят:

  • Группа C: Украина и Италия
  • Группа D: Уэльс и Хорватия (если не вмешается Армения)
  • Группа E: Чехия и Польша (микрошансы есть у Молдовы)

Кроме того, Израиль сохраняет надежды на топ-2 в группе I (с Румынией и Швейцарией) в случае удачной игры в 4 оставшихся матчах.

Сборная Украины может пробиться в финальный раунд напрямую, если в группе C опередит команду Италии (Англия уже недосягаема).

Решающим для определения второго места в группе станет матч Украина – Италия, который пройдет 20 ноября в немецком Леверкузене.

Если Италия 17 ноября обыграет Северную Македонию, то сине-желтым будет нужна только победа над командой Апеннинского полуострова (при ничьей личные встречи будут в пользу итальянцев).

Если же Скуадра Адзурра потеряет очки в игре с македонцами, то Украину в последнем туре устроит и ничья с итальянцами.

Турнирная таблица группы C

В случае, если опередить Италию не удастся, Украина с большой вероятностью попадет в плей-офф квалификации.

В плей-офф 12 команд в трех мини-турнирах разыграют оставшиеся три путевки на Евро-2024. Формат будет довольно простой: полуфиналы (по схеме 1–4, 2–3) и финалы из одного матча в каждом квартете (условно их называют Путь A, В, С).

Отбор в плей-офф осуществляется по рейтингу Лиги наций 2022/23, где Украина финишировала на 22-й позиции (6-е место в Лиге B).

Рассмотрим, кто может стать соперником Украины в плей-офф в случае, если напрямую выйти на Евро-2024 команде Сергея Реброва не удастся.

Ситуация складывается так, что в Путь A точно попадут две команды: Хорватия или Уэльс, Чехия или Польша. Также в Путь A явно по добору попадет Эстония, как лучшая команда из Лиги D (есть такое правило регламента). Еще одной сборной в Пути A станет либо Италия (если уступит Украине), либо Швейцария (если пропустит вперед Израиль), либо же будет добираться одна команда из Лиги B.

  • Участники Пути A: Хорватия или Уэльс, Чехия или Польша, Эстония и кто-то еще (Италия, Швейцария или жеребьевка).

По Пути C практически все ясно. Поскольку Турция пробилась напрямую, четверкой участников плей-офф станут Грузия (уже точно), Греция, Казахстан, Люксембург. Последние три команды сохраняют теоретические шансы на выход напрямую, но они очень низкие.

  • Участники Пути C: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.

Самая сложная ситуация – в Пути B, куда может попасть Украина. Точно здесь сыграют Босния и Герцеговина, Финляндия. Поскольку Сербия (почти наверняка) и Шотландия попадают в Евро-2024 напрямую, дальше из рейтинга ЛН в плей-офф отберется Исландия.

Чтобы иметь гарантированное место в плей-офф, Украине нужен проход Сербии (очень высокая вероятность) или Израиля (что под вопросом).

Сербия может официально получить путевку 19 ноября (за день до игры Украина – Италия), если возьмет хотя бы очко дома в игре с Болгарией (или же Черногория не сумеет набрать 6 баллов в матчах с Литвой и Венгрией). Тогда Украина 20 ноября будет спокойно играть с Италией с гарантией выхода в плей-офф, как минимум.

Предположим, что Италия не попадет в плей-оф (выйдет на Евро напрямую). Тогда понадобится поднять одну команду в Путь A, и пройдет жеребьевка среди команд Лиги B, причем не победителей групп. Получается, из трех команд – Финляндия, Украина, Исландия – кто-то один волей жребия будет отправлен в Путь A. Вероятность перевода Украины в Путь A составит 33,3%.

Самым вероятным развитием событий является следующий.

  • Участники Пути B: Израиль, Босния, плюс две из трех (по жеребьевке): Финляндия, Украина, Исландия.

Однако изучим ситуацию в группе I. Израиль, имея пропущенные матчи, может преподнести сюрприз для Румынии или Швейцарии, и это надо учитывать.

Если Израилю удастся опередить Румынию в группе I, тогда ситуация следующая.

  • Участники Пути B: Босния, плюс три из четырех (по жеребьевке): Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия. Одну команду отправят в Путь A.

Если же Израиль оставит за бортом топ-2 группы Швейцарию, то сборная команда кантонов отправится в Путь A.

  • Участники Пути B: Босния, Финляндия, Украина, Исландия.

Таким образом, самыми вероятными соперниками Украины в плей-офф являются Израиль, Босния, Финляндия.

Рейтинг Лиги наций и влияние на отбор к Евро-2024

Условные обозначения:

  • GW: Победитель группы в Лиге наций A, B или C
  • BD: Лучший победитель группы Лиги наций D
  • (Q): Команда уже напрямую прошла в финальный турнир
  • Зеленый цвет: Команда выходит напрямую на основе текущих результатов
  • (A) Команда, выделенная жирным шрифтом, точно вышла в плей-офф
  • Голубой цвет: Команда выходит в плей-офф на основе текущих результатов
  • (H) Принимающая страна Евро-2024, квалифицировалась автоматически
  • (X) Команде гарантировано как минимум место в плей-офф по рейтингу Лиги наций, но она может выйти напрямую
  • (Y) Команда не может напрямую пройти квалификацию, но все еще может выйти в плей-офф.
  • (Z) Команда может напрямую пройти квалификацию, но не может выйти в плей-офф.
  • (Е) Команда выбыла и на Евро-2024 не сыграет
  • (B) Отстранение от участия в квалификации
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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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arrow1418
Можна курва простими словами. . Зранку проснувся прочитав , нічого не поняв тепер золи цілий день і думай що це все означає
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+1
nick07
головне не опинитись у варіант А, 
група В - всі суперники прийнятні
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
fifa2020
А швейцарські контони непогано влаштувалися, всі їх суперники в відборі на Євро по рейтингу фіфа (обновленому): 48, 72, 100, 105, 159! Контони рулять... 
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0
fifa2020
Жеребкування по рейтингу фіфа - саме справедливе (тут оцінка збірної за роки ігор), а не по дно турнірчику, на яким всім фіолетово, де даже Англія вилетіла в лігу Б! І тоді би два фіналіста Євро не було в одній групі (так як вони 4 і 9 збірні в світі), а контони би не попали в одну групу з великими ізраїлем, румунами, косово, білорусами і андорцями! 
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0
locator-x
1.Румуни відверто відскочили на нічию в обох особистих зустрічах з конкурентами. Швейцарці суттєво вищі за класом, але втратили по розслабону очки з біломосковією. Думаю, румуни програють  в останніх двох матчах, а Ізраїль пройде (якщо війна нічого не змінить).
2. У Молдови зовсім не мікрошанси. Якщо 
Молдова вдома виграє в Албанії, а Польша вдома у чехів (албанцям достатньо одного очка в Молдові чи вдома з Фарерами, полякам тільки перемога лишає теоретичний шанс), то в матчі Чехія-Молдова останніх влаштовує навіть нічия. Це важко, але 10-15% на це дати можна, на відміну від вірмен, у яких шанси на грані статистичної похибки.
Ну і в данській групі доля другого місця найімовірніше вирішиться у матчі Словенія-Казахстан в останньому турі. Словенців вдома влаштовує і нічия, але казахи дивувати вміють. Щоправда, долі України це не стосується, але усе ж цікаво.
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0
potemkin78
они сами не запутались во всей этой игне. ну бред же, бред.
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0
fifa2020
Сама тупа ідея, що ЛН впливає на відбір до великих турнірів! Більшість команд до неї ставиться як до товариських матчів, а потім бац і ти попадаєш в групу до фіналістів Євро! А половина груп, де даже нема топ збірної, як швейцарці зі своїм контоном завжди в дно групах!
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0
Vdovychenko Artem
2. На Євро грають 24 команди, кваліфікуються 23. Що ви пишете???? (Вже відомі 9 із 22 учасників Євро-2024:...)
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0
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Vdovychenko Artem
Шановний авторе, перед тим як писати про футбол, ознайомтесь з питанням.1. Мундіаль - це не Євро, це ЧМ. 
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0
-PhoeniX-
Во накрутили! Особенно с жеребьевкой!!!
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0
luceorius
 Найгірше для нас - це Уельс.
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0
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