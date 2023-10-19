Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?

После матчей 8-го тура квалификации начали вырисовываться расклады для сборной Украины в борьбе за путевку на Евро-2024.

Следующим летом на большом футбольном форуме в Германии сыграют 24 сборные: кроме хозяев, это победители 10 групп, плюс 10 команд, занявших вторые места, а также три победителя дополнительного плей-офф.

Уже известны 9 из 22 участников Евро-2024: Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия.

Очень близки к решению задачи: Нидерланды, Албания, Венгрия, Сербия, Словения, Дания, Румыния, Швейцария, Словакия.

В трех группах судьбу еще трех путевок определят:

Группа C: Украина и Италия

Группа D: Уэльс и Хорватия (если не вмешается Армения)

Группа E: Чехия и Польша (микрошансы есть у Молдовы)

Кроме того, Израиль сохраняет надежды на топ-2 в группе I (с Румынией и Швейцарией) в случае удачной игры в 4 оставшихся матчах.

Сборная Украины может пробиться в финальный раунд напрямую, если в группе C опередит команду Италии (Англия уже недосягаема).

Решающим для определения второго места в группе станет матч Украина – Италия, который пройдет 20 ноября в немецком Леверкузене.

Если Италия 17 ноября обыграет Северную Македонию, то сине-желтым будет нужна только победа над командой Апеннинского полуострова (при ничьей личные встречи будут в пользу итальянцев).

Если же Скуадра Адзурра потеряет очки в игре с македонцами, то Украину в последнем туре устроит и ничья с итальянцами.

Турнирная таблица группы C

В случае, если опередить Италию не удастся, Украина с большой вероятностью попадет в плей-офф квалификации.

В плей-офф 12 команд в трех мини-турнирах разыграют оставшиеся три путевки на Евро-2024. Формат будет довольно простой: полуфиналы (по схеме 1–4, 2–3) и финалы из одного матча в каждом квартете (условно их называют Путь A, В, С).

Отбор в плей-офф осуществляется по рейтингу Лиги наций 2022/23, где Украина финишировала на 22-й позиции (6-е место в Лиге B).

Рассмотрим, кто может стать соперником Украины в плей-офф в случае, если напрямую выйти на Евро-2024 команде Сергея Реброва не удастся.

Ситуация складывается так, что в Путь A точно попадут две команды: Хорватия или Уэльс, Чехия или Польша. Также в Путь A явно по добору попадет Эстония, как лучшая команда из Лиги D (есть такое правило регламента). Еще одной сборной в Пути A станет либо Италия (если уступит Украине), либо Швейцария (если пропустит вперед Израиль), либо же будет добираться одна команда из Лиги B.

Участники Пути A: Хорватия или Уэльс, Чехия или Польша, Эстония и кто-то еще (Италия, Швейцария или жеребьевка).

По Пути C практически все ясно. Поскольку Турция пробилась напрямую, четверкой участников плей-офф станут Грузия (уже точно), Греция, Казахстан, Люксембург. Последние три команды сохраняют теоретические шансы на выход напрямую, но они очень низкие.

Участники Пути C: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.

Самая сложная ситуация – в Пути B, куда может попасть Украина. Точно здесь сыграют Босния и Герцеговина, Финляндия. Поскольку Сербия (почти наверняка) и Шотландия попадают в Евро-2024 напрямую, дальше из рейтинга ЛН в плей-офф отберется Исландия.

Чтобы иметь гарантированное место в плей-офф, Украине нужен проход Сербии (очень высокая вероятность) или Израиля (что под вопросом).

Сербия может официально получить путевку 19 ноября (за день до игры Украина – Италия), если возьмет хотя бы очко дома в игре с Болгарией (или же Черногория не сумеет набрать 6 баллов в матчах с Литвой и Венгрией). Тогда Украина 20 ноября будет спокойно играть с Италией с гарантией выхода в плей-офф, как минимум.

Предположим, что Италия не попадет в плей-оф (выйдет на Евро напрямую). Тогда понадобится поднять одну команду в Путь A, и пройдет жеребьевка среди команд Лиги B, причем не победителей групп. Получается, из трех команд – Финляндия, Украина, Исландия – кто-то один волей жребия будет отправлен в Путь A. Вероятность перевода Украины в Путь A составит 33,3%.

Самым вероятным развитием событий является следующий.

Участники Пути B: Израиль, Босния, плюс две из трех (по жеребьевке): Финляндия, Украина, Исландия.

Однако изучим ситуацию в группе I. Израиль, имея пропущенные матчи, может преподнести сюрприз для Румынии или Швейцарии, и это надо учитывать.

Если Израилю удастся опередить Румынию в группе I, тогда ситуация следующая.

Участники Пути B: Босния, плюс три из четырех (по жеребьевке): Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия. Одну команду отправят в Путь A.

Если же Израиль оставит за бортом топ-2 группы Швейцарию, то сборная команда кантонов отправится в Путь A.

Участники Пути B: Босния, Финляндия, Украина, Исландия.

Таким образом, самыми вероятными соперниками Украины в плей-офф являются Израиль, Босния, Финляндия.

Рейтинг Лиги наций и влияние на отбор к Евро-2024

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