Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией
Англия с победой над Италией решила задачу выхода в финальный раунд
Вечером 17 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
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Уже известно 9 из 24 участников финального раунда.
К 8 ранее определенным командам (Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия) добавилась Англия.
Англия после победы над Италией (3:1) решила задачу выхода в финальный раунд.
Турнирная таблица группы C
Оставшиеся матчи
- 17 ноября. Италия – Северная Македония, Англия – Мальта
- 20 ноября. Украина – Италия, Северная Македония – Англия
Украина – на 2 месте в группе С (13 очков). Впереди – решающий матч с Италией (20 ноября в немецком Леверкузене).
За три дня до того Италия будет принимать Северную Македонию, где попытается сравняться с Украиной по набранным очкам.
Если Украине не удастся занять второй место, тогда надо рассчитывать на проход напрямую Сербии или Израиля, чтобы получить гарантированное место в плей-офф квалификации благодаря позиции в рейтинге Лиги наций. Сербия очень близка к выполнению задачи, поэтому вероятность попадания Украины в плей-офф очень высокая.
Команды-участники Евро-2024
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 16 октября
- 19:00. Финляндия – Казахстан – 1:2
- 21:45. Англия – Италия – 3:1
- 21:45. Литва – Венгрия – 2:2
- 21:45. Мальта – Украина – 1:3
- 21:45. Северная Ирландия – Словения – 0:1
- 21:45. Сан-Марино – Дания – 1:2
- 21:45. Сербия – Черногория – 3:1
Турнирные таблицы
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