Вацко назвал претендента на замену Лучи в Комитете арбитров УАФ

Журналист Виктор Вацко сообщил о том, что Лучано Лучи в ближайшее время покинет пост главы Комитета арбитров УАФ. Это случится после того, как в самой Украинской ассоциации футбола сменится президент. У Андрея Павелко практически нет шансов остаться на своей должности.

По информации Вацко, главным претендентом на замену Лучи является действующий арбитр Ярослав Козык. 43-летний судья обслуживает матчи УПЛ с 2010 года. С 2013 по 2022 годы он был арбитром ФИФА.

Лучи работает в украинском футболе с 2010 года. Сначала 73-летний итальянец был ассистентом куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а с июня 2016 года возглавляет комитет арбитров УАФ.