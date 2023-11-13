Вацко назвал претендента на замену Лучи в Комитете арбитров УАФ
На эту должность рассматривается Ярослав Козык
Журналист Виктор Вацко сообщил о том, что Лучано Лучи в ближайшее время покинет пост главы Комитета арбитров УАФ. Это случится после того, как в самой Украинской ассоциации футбола сменится президент. У Андрея Павелко практически нет шансов остаться на своей должности.
По информации Вацко, главным претендентом на замену Лучи является действующий арбитр Ярослав Козык. 43-летний судья обслуживает матчи УПЛ с 2010 года. С 2013 по 2022 годы он был арбитром ФИФА.
Лучи работает в украинском футболе с 2010 года. Сначала 73-летний итальянец был ассистентом куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а с июня 2016 года возглавляет комитет арбитров УАФ.
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