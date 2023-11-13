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  4. Вацко назвал претендента на замену Лучи в Комитете арбитров УАФ
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 18:15 |
608
1

Вацко назвал претендента на замену Лучи в Комитете арбитров УАФ

На эту должность рассматривается Ярослав Козык

13 ноября 2023, 18:15 |
608
1
Вацко назвал претендента на замену Лучи в Комитете арбитров УАФ
ФК Динамо Киев. Ярослав Козык

Журналист Виктор Вацко сообщил о том, что Лучано Лучи в ближайшее время покинет пост главы Комитета арбитров УАФ. Это случится после того, как в самой Украинской ассоциации футбола сменится президент. У Андрея Павелко практически нет шансов остаться на своей должности.

По информации Вацко, главным претендентом на замену Лучи является действующий арбитр Ярослав Козык. 43-летний судья обслуживает матчи УПЛ с 2010 года. С 2013 по 2022 годы он был арбитром ФИФА.

Лучи работает в украинском футболе с 2010 года. Сначала 73-летний итальянец был ассистентом куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а с июня 2016 года возглавляет комитет арбитров УАФ.

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Виктор Вацко Лучано Лучи Ярослав Козык Комитет арбитров УАФ Украинская ассоциация футбола
Источник Вацко Live
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Комментарии 1
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Олександр
То есть этот лучи помогал столько лет Павелко убивать украинский футбол и никакой ответственности не понесет ?
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