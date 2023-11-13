Миколенко, Довбик, Зинченко, Коваленко забивают, Цыганков ассистирует

В выходные прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Мудрик вышел на замену

«Челси» расписал результативную ничью дома с «Ман Сити» – 4:4.

В обоих таймах счет был 2:2. «Синие» спаслись от поражения уже в добавленное время благодаря голу воспитанника «Манчестер Сити» Коула Палмера.



Михаил Мудрик появился во втором тайме на 64-й минуте вместо опорника Энцо Фернандеса. Маурисио Поччетино рисковал. На тот момент хозяева уступали 2:3 и нужно было отыгрываться. Считанные минуты после выхода Мудрика понадобились «Челси», чтобы отыграться. Как раз украинский вингер разогнал атаку, завершившуюся третьим голом для хозяев. Мудрик ускорился на фланге, собрал на себя троих игроков «горожан», после чего сделал пас в центр, где Мойсес Кайседо отдал под удар Конору Галлахеру. Эдерсон не лучшим образом справился с ударом англичанина, а Николас Джексон удачно сыграл на добивании.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Челси» с 16-ю очками находится на 10-м месте в АПЛ.

Второй гол Миколенко

«Эвертон» в гостях победил «Кристал Пэлас» - 3:2.

На старте поединка команды обменялись голами. В начале второй половины игры «ириски» вышли вперед, лондонцы сравняли счет в середине второго тайма. Победу «Эвертону» принес Идрисса Гуйе в конце основного времени игры.



Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл весь матч. В первой атаке гостей Миколенко забил второй гол в АПЛ. Сначала удар с линии штрафной левого защитника сборной Украины заблокировали защитники «Кристал Пэлас», но Виталий пошел в штрафную площадь и замкнул головой навес от партнера.

Затем сразу стал одним из виновников пропущенного мяча. Дал возможность Эберечи Эзе сместиться со своего левого фланга, зайти в штрафную, где полузащитник хозяев был сбит центральным защитником «Эвертона». В противостоянии с Эзе Миколенко остался в статистах.

В начале второго тайма помог своей команде выйти вперед. После подачи углового защитники «Кристал Пэлас» выбили мяч из собственной штрафной: Миколенко пробил после подбора, удар с линии штрафной попал в штангу, после чего Абдулайе Дукуре осталось с нескольких метров пробить по пустым воротам.

В целом, Миколенко провел хороший матч. Забил, его удар привел ко второму забитому мячу «Эвертона». В обороне не всегда справлялся с Эзе.

«Эвертон» находится на 14-м месте с 14-ю очками. От зоны вылета «ирисок» отделяет 8 очков.



Зинченко забивает первый гол в сезоне

«Арсенал» обыграл дома «Бернли» – 3:1.

В первом тайме «канониры» смогли забить в ворота аутсайдера только в добавленное время. В начале второй половины игры команды обменялись забитыми голами. Под конец игры хозяева сняли вопрос победителя третьим забитым мячом. На 83-й минуте красную карточку получил игрок «Арсенала» Фабиу Виейра.

Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок. В первом тайме после ошибки полузащитников Зинченко не помешал выйти на ворота и опасно пробить Йоханну Гудмундссону. Александр проиграл в скорости игроку сборной Исландии. Благо, вратарь «канониров» Давид Райя выручил.

Поучаствовал в атаке, завершившейся забитым мячом Леандро Троссара. Украинец сделал элегантную навесную передачу. Букайо Сака сбросил на Троссара. Бельгиец ценой столкновения с вратарем гостей забил в пустой угол первый гол «канониров».

На 74-й минуте матча Зинченко отличился голом. Мяч после углового застрял в штрафной «Бернли». Украинец пробил красиво с лета, отправив мяч в верхний угол ворот. Шансов отразить такой удар не было.

«Арсенал» поднялся на третье место. Канониры отстают от лидера турнирной таблицы «Манчестер Сити» на одно очко.



Надежный Забарный

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Борнмут» дома победил «Ньюкасл» – 2:0.

Во втором тайме Доминик Соланке оформил дубль.

Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. За весь матч «сороки» не создали ни одного серьезного момента у ворот «Борнмута». Хозяева владели игровым преимуществом. Особой работы у Забарного не было. В нужных эпизодах Илья сыграл надежно.

«Борнмут» находится на 17-м месте. До зоны вылета три пункта.

Ярмолюк снова сыграл за Брентфорд

«Брентфорд» разгромно уступил «Ливерпулю» на «Энфилд Роуд». Дублем отличился Мохамед Салах, еще один мяч на свой счет записал Диогу Жота.

Хавбек молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк вышел на поле на 72-й минуте при счете 0:2. Через две минуты Жота провел третий гол, по сути, закрыв матч. Для Ярмолюка это четвертый выход на замену в АПЛ.

«Брентфорд» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, имея 16 очков и уступая «Челси» по дополнительным показателям.

10 минут Малиновского

«Дженоа» дома минимально одолел аутсайдера Серии А «Верону» – 1:0.

Единственный гол в матче был забит в конце первого тайма усилиями румына Раду Дрегушина.

Руслан Малиновский потерял место в стартовом составе и оказался на скамье запасных. Украинский полузащитник вышел на замену в самом конце основного времени и провел 10 минут на поле. Он должен был освежить игру в середине поля, чтобы его команда не прижималась к собственным воротам и не только думала об удержании счета. За прошедшее время Руслан ничем особенным не отличился. Несколько раз обыгрался с партнерами.

«Дженоа» на 13-й позиции с 14 очками. До зоны вылета 5 очков.



Коваленко принес победу

«Эмполи» в гостях обыграл действующего чемпиона Италии «Наполи» – 1:0.

Гости добились победы на добавленных к основному времени минутах.

Виктор Коваленко остался в запасе своей команды на матч, однако вышел на замену на 71-й минуте вместо Якопо Фаццини. Сразу после выхода на поле украинский защитник сделал опасный фланговый прострел, но защитники «Наполи» отвели угрозу.

Уже в добавленное к матчу время Коваленко забил красивый гол. Получив мяч на углу штрафной, в одно касание пробил в угол ворот «Наполи». Голкипер неаполитанцев Пьерлуиджи Голлини прыжком только добавил красоты забитому мячу.

«Эмполи» покинул зону вылета и находится на 17-й позиции с 10-ю очками.



Лунин против Яремчука

«Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Валенсию» – 5:1.

В первом тайме «сливочные» забили дважды. Сразу после перерыва забили еще два мяча, а к концу матча довели счет до непристойного. «Валенсия» смогла забить гол престижа за две минуты до завершения основного времени.

Андрей Лунин вышел в стартовом составе вместо травмированного Кепы Аррисабалаги. Несмотря на разгромный счет, украинский вратарь несколько раз откровенно выручил свою команду. Игра была открытой, поэтому обоим вратарям было над чем работать. На старте поединка Лунин спас свою команду, отразив ногами удар Уго Дуро с линии вратарской. Андрей проявил отличную реакцию и координацию. Через несколько минут выиграл дуэль у того же Дуро при выходе один на один. Испанский нападающий бесхитростно пробил на силу прямо в Лунина. Все тот же Дуро в конце тайма откровенно простил Лунина, когда не смог замкнуть головой фланговый навес, не попав в створ головой с нескольких метров. Возможно, в этой ситуации Андрею нужно было играть на выходе, а не стоять на линии ворот.

Своего испанский форвард добился в конце встречи, когда в одно касание замкнул фланговый прострел. Дуро пробил под опорную ногу Лунина. До конца матча «Валенсия» еще раз угрожала воротам хозяев, но удар из пределов штрафной на технику не стал проблемой для вратаря «Реала».

В целом, Андрей может занести в актив себе матч, несмотря на то, что не оставил собственные ворота «сухими». Как минимум дважды Лунин спасал «Реал» от пропущенных голов.

Роман Яремчук вышел на замену на 70-й минуте матча. За прошедшее время украинский нападающий не поразил. Яремчук просто растворился на поле. Считанные разы коснулся мяча.

«Реал» остался на второй строчке с 32-мя зачетными баллами. «Валенсия» находится на 9-м месте с 18-ю очками.



Цыганков пасует, а Довбик забивает

«Жирона» одержала выездную волевую победу над «Райо Вальекано» – 2:1.

На старте поединка «пчелы» забили первыми. Каталонцы под конец первого тайма сравняли счет, а в середине второго тайма забили победный гол.

Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе и провели на поле 78 минут.

В середине первого тайма Артем только чудом не забил гол. Мигель Гутьеррес с удобной позиции не попал в ворота, но Довбик элегантно пяткой переправлял мяч в сетку. «Райо Вальекано» выручил защитник, выбивший мяч с линии ворот. К концу первого тайма Артем очень классно избавился от опеки защитника и замкнул прострел от Цыганкова. Украинский форвард остался один напротив ворот соперника и не оставил никаких шансов вратарю хозяев. Уже в добавленное к первому тайму время Артем решил проверить Столе Димитриевски, но вратарь сборной Северной Македонии справился с ударом украинца.



В середине первого тайма Цыганков сыграл в стеночку с Иваном Мартином. Удар испанского полузащитника с трудом парировал Димитриевски. Виктор опасно простреливал с правого фланга, но Мигель Гутьеррес не смог дотянуться до мяча.

Во втором тайме Цыганков воспользовался потерей мяча хозяевами в середине поля и отдал пас Довбику. Артем из удобной позиции из пределов штрафной не смог переиграть вратаря «Райо», но Савио добил мяч уже в пустые ворота.

Великолепный матч для украинских легионеров. Довбик забил гол, а Цыганков принял участие в обеих голевых атаках. Фактически, организовав оба забитых мяча своей команды.

«Жирона» продолжает лидировать в Ла Лиге. «Реал» отстает на два очка.

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