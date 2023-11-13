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Италия
13 ноября 2023, 11:45 | Обновлено 13 ноября 2023, 12:27
778
0

Скаут: «Судьбу Коваленко в Эмполи решит нынешний сезон в Серии А»

Известный скаут высказался о будущем украинского хавбека

13 ноября 2023, 11:45 | Обновлено 13 ноября 2023, 12:27
778
0
Скаут: «Судьбу Коваленко в Эмполи решит нынешний сезон в Серии А»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua поделился своим мнением относительно перспектив украинского полузащитника «Эмполи» Виктора Коваленко, который в этот уик-энд забил победный гол в ворота «Наполи».

– Алекс, Виктор Коваленко прошлым летом перешел в аренду в «Эмполи». За новую команду он провел лишь 59 минут. В чем причина такой ситуации?
– Считаю, что переход в «Эмполи» из вылетевшей в Серию В «Специи», стал хорошей возможностью для игрока найти себя.

«Эмполи» – это клуб, который не имеет сильного давления болельщиков, клуб, который не ставит перед себой задач пробиться в еврокубки. В то же время, это команда, которая умеет играть с мячом и воспитывать полузащитников хорошего уровня – Исмаэль Беннасер, Раде Крунич, Кристьян Аслани, Томмазо Бальданци, как примеры.

Неудачный старт этого сезона привел к тому, что «Эмполи» больше искал игрока, который может делать результат в атаке, чем тот, который может вести аккуратные комбинации в полузащите. А выходя на минуты, которые были отведены Виктору, да еще и не вполне набравшему форму, не давали ему возможности закрепиться в составе.

В совокупности это привело к тому, что и клуб, и прежде всего игрок, где-то потеряли уверенность друг в друге. Никто не осуждал Коваленко, но никто особо и не стал рассчитывать на его способность решить исход матча.

– Как думаете, у него есть шансы пробиться в основу «Эмполи»?
– Если «Эмполи» будет набирать очки, и Коваленко будет в хорошей форме, то спокойствие обоих сторон может помочь получить в лице украинского футболиста качественного полузащитника для команды. Что особенно важно сейчас, когда клуб имеет предложения для продажи своей молодой звезды полузащиты – Бальданци, да и сам итальянский футболист выражает желание пойти на повышение.

– Контракт украинского хавбека с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Как считаете, Коваленко может остаться в Серии А или все-таки это не его чемпионат?
– Считаю, судьбу футболиста будет решать этот сезон в Серии А и желание самого игрока остаться в Италии. Возможно, что предложение из Испании будет привлекательно для Виктора. В Ла Лиге, считаю, игроку будет проще играть – меньшее давление силовой борьбы в полузащите. Коваленко – технически высокого качества футболист именно для игры без давления.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

– Как думаете, почему Коваленко не удалось реализовать свой потенциал в Италии?
– Считаю, что ряд причин этого. Во-первых, его переход из «Шахтера» в «Аталанту» в зимний период в конце трансферного окна. Тогда игрок находился на сборах, после чего попал в чемпионат Италии, который на ходу, и в команду, где главный тренер ставит физику во главе угла и где получаемое тактическое задание решается через футбольные дуэли один в один на поле. Тренировки с высокой интенсивностью подкосили где-то физическое состояние Виктора.

Во-вторых, отсутствие опыта выступления футболиста в других командах, кроме «Шахтера». Виктору было комфортно как талантливому воспитаннику развиваться в своем клубе, а вот новая среда, даже, несмотря на присутствие земляка Малиновского, не помогла быстрой акклиматизации в более жестком чемпионате.

Переход же в аренду в «Специю», в клуб, который боролся за выживание и больше бился на поле, чем играл в футбол, тоже не было хорошим решением для качественного футболиста, каким является Коваленко.

– Виктор принес победу «Эмполи» над «Наполи», забив очень классный гол. Как считаете, теперь у Коваленко будет больше шансов выходить на поле?
– Безусловно. Гол, тем более победный, да еще и в таком матче, станет хорошей визиткой для выхода на поле игрока как минимум в одном-двух следующих матчах. К тому же придаст самому футболисту уверенности.

Напомним, что в матче с «Наполи» украинский полузащитник остался в запасе своей команды, однако вышел на замену во втором тайме и на первой компенсированной ко второму тайму минуте Виктор роскошным ударом от штанги принес своей команде важную победу. Смотрите видео красивейшего гола украинца.

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Виктор Коваленко Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу инсайд Алекс Великих статьи эксклюзив
Источник Sport.ua
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