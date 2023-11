12 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте, заменив Энцо Фернандеса.

В одном из эпизодов во время остановки игры украинец вначале протер рукой возле носа, а затем вытер руку об 33-летнего английского защитника «Ман Сити» Кайла Уокера.

Но на видео есть и два других забавных момента. Аксель Дисаси и Мало Гюсто смеются над Кайлом пока тот возмущается, а Николас Джексон забавно успокаивает Матео Ковачича.

ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?

Just look at the way Disasi and Gusto are laughing at Walker while he was acting up, also take a look at Jackson shushing Kovacic there and Mudryk cleaning his snot on Walker 😂 😂📷 @CarefreeLewisG pic.twitter.com/46Jih4Eki8