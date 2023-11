ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды

11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок. На 74-й украинец забил супергол, оформив 3-й мяч для «Арсенала».

Многим футбольным фанатам мяч Александра напомнил гол легендарного Стива Макманамана.

Английский футболист в финале Лиги чемпионов 1999/2000 забил похожий мяч за «Реал» Мадрид в ворота «Валенсии». Тогда «сливочные» выиграли со счетом 3:0.

Гол Александр Зинченко в ворота Бернли за Арсенал

Гол Стива Макманамана в ворота Валенсии за Реал Мадрид

Happy Birthday Steve McManaman 🎂



He scored this great goal in Real Madrid's 3-0 Champions League Final win over Valencia in 2000 👏⚽️



With Real he won La Liga twice and the Champions League twice 🏆pic.twitter.com/232Vhkqi5Z