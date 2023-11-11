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Англия
11 ноября 2023, 20:25 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:34
1753
0

ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды

Александр помог «Арсеналу» обыграть «Бернли» в 12-м туре АПЛ

11 ноября 2023, 20:25 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:34
1753
0
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок. На 74-й украинец забил супергол, оформив 3-й мяч для «Арсенала».

Многим футбольным фанатам мяч Александра напомнил гол легендарного Стива Макманамана.

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Английский футболист в финале Лиги чемпионов 1999/2000 забил похожий мяч за «Реал» Мадрид в ворота «Валенсии». Тогда «сливочные» выиграли со счетом 3:0.

Гол Александр Зинченко в ворота Бернли за Арсенал

Гол Стива Макманамана в ворота Валенсии за Реал Мадрид

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Источник Sport.ua
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