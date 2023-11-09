Успех Лунина, фиаско Руха U-19 и Прометея, уход Гутцайта, заявка на Италию
Главные новости за 8 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 ноября.
1А. Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Ман Юнайтед потерпел неудачу в Копенгагене в результативном матче
1Б. Лунин засушил. Реал разгромил Брагу, а могли быть неприятности
Мадридцы решили задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов
1В. Есть ли вина Трубина? Бенфика уступила Реалу Сосьедад, у орлов 0 очков в ЛЧ
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу испанской команды
1Г. Бавария вышла в плей-офф ЛЧ. Ман Юнайтед в триллере уступил Копенгагену
8 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24
2. Волки покусали титанов. Прометей уступил Вулвз в Еврокубке
Слобожанская команда провалила вторую половину игры
3. Разгромное поражение. Рух U-19 оказался слабее Мидтьюлланда
Львовяне пропустили 4 мяча и не сумели ответить
4А. Фабрицио РОМАНО: «Судаков – топ-талант»
Известный эксперт похвалил Георгия Судакова после матча между «Шахтером» и «Барселоной»
4Б. Георгий СУДАКОВ: «Пушич мне сказал: «Поверь, это только начало»
Тренер уверен в светлом будущем игрока и команды
5. Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
26 человек в основной заявке и 4 в резерве
6. ФОТО. Венок под двери. Экс-беку Динамо угрожали смертью в преддверии финала
Карлос Самбрано пережил далеко не лучшие моменты в жизни
7. Победа была близко. Сборная Украины сыграла вничью со Словенией
Украинки не удержали преимущество в два мяча
8. Источник: Луческу может стать президентом турецкого гранда
3 декабря стамбульский «Бешикташ» выбирает нового президента
9. ФОТО. Министр спорта Украины Гутцайт написал заявление об отставке
У Министерства молодежи и спорта будет другой руководитель
10А. Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
В карьере каждого футболиста наступает пик, в период которого можно задумываться о шаге вперед
10Б. Время праздновать. Очки по осени считать будем
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