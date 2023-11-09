Успех Лунина, фиаско Руха U-19 и Прометея, уход Гутцайта, заявка на Италию

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 ноября.

1А. Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина

Ман Юнайтед потерпел неудачу в Копенгагене в результативном матче

1Б. Лунин засушил. Реал разгромил Брагу, а могли быть неприятности

Мадридцы решили задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов

1В. Есть ли вина Трубина? Бенфика уступила Реалу Сосьедад, у орлов 0 очков в ЛЧ

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу испанской команды

1Г. Бавария вышла в плей-офф ЛЧ. Ман Юнайтед в триллере уступил Копенгагену

8 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24

2. Волки покусали титанов. Прометей уступил Вулвз в Еврокубке

Слобожанская команда провалила вторую половину игры

3. Разгромное поражение. Рух U-19 оказался слабее Мидтьюлланда

Львовяне пропустили 4 мяча и не сумели ответить

4А. Фабрицио РОМАНО: «Судаков – топ-талант»

Известный эксперт похвалил Георгия Судакова после матча между «Шахтером» и «Барселоной»

4Б. Георгий СУДАКОВ: «Пушич мне сказал: «Поверь, это только начало»

Тренер уверен в светлом будущем игрока и команды

5. Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией

26 человек в основной заявке и 4 в резерве

6. ФОТО. Венок под двери. Экс-беку Динамо угрожали смертью в преддверии финала

Карлос Самбрано пережил далеко не лучшие моменты в жизни

7. Победа была близко. Сборная Украины сыграла вничью со Словенией

Украинки не удержали преимущество в два мяча

8. Источник: Луческу может стать президентом турецкого гранда

3 декабря стамбульский «Бешикташ» выбирает нового президента

9. ФОТО. Министр спорта Украины Гутцайт написал заявление об отставке

У Министерства молодежи и спорта будет другой руководитель

10А. Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана

В карьере каждого футболиста наступает пик, в период которого можно задумываться о шаге вперед

10Б. Время праздновать. Очки по осени считать будем

Валерий Василенко – о невыносимой легкости бытия