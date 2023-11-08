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08 ноября 2023, 17:07 |
1410
1

ФОТО. Венок под двери. Экс-беку Динамо угрожали смертью в преддверии финала

Карлос Самбрано пережил далеко не лучшие моменты в жизни

08 ноября 2023, 17:07 |
1410
1
ФОТО. Венок под двери. Экс-беку Динамо угрожали смертью в преддверии финала
instagram.com/carloszambrano5

34-летнему центральному защитнику «Альянсы» из Лимы Карлосу Самбрано, который известен в Украине по пребыванию на контракте в «Динамо» с 2018 по 2020 годы, в родном для него Перу угрожали смертью.

Накануне второго матча финальной серии за звание чемпиона Перу, в котором «Альянса» оспаривает титул против «Университарио», неизвестные подбросили под дом Самбрано похоронный венок и послание с угрозами смерти.

По этому инциденту Самбрано вызывал на место полицию, которая начала проверку и попытается выявить личности злоумышленников.

Отметим, что в первом матче финальной серии за звание чемпиона Перу, в котором традиционно встречаются победители Апертуры и Клаусуры, «Альянса» сыграла вничью 1:1 против «Университарио». Ответная встреча состоится на поле нынешней команды Самбрано завтра, 9 ноября, в 3:00 по киевскому времени.

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Источник Planeta Boca Juniors
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Alex.Kriv
Той Самбрано хоч 5 матчів за ДК зіграв?
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