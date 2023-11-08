Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Время праздновать. Очки считать будем осенью
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 11:55 | Обновлено 08 ноября 2023, 12:56
2122
14

Время праздновать. Очки считать будем осенью

Валерий Василенко – о невыносимой легкости бытия

08 ноября 2023, 11:55 | Обновлено 08 ноября 2023, 12:56
2122
14
Время праздновать. Очки считать будем осенью
ФК Шахтер

Сначала – о главном. Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич, оказывается, в полном порядке. От меня лично боснийский хорват «получил на орехи» и за первый поединок против «Барселоны», и за матч против «Динамо». В тех двух поединках «Шахтер» еще не просматривался новым, с «шахтерской» игрой. Но вот во второй встрече с «Барселоной» Пушич с точки зрения методики и практики отработал идеально. Это десять баллов с десяти.

У «Шахтера» ранее было две победы над «Барселоной». Еще в той, благополучной эпохе, с обилием легионеров, финансов и Луческу. Но те виктории – все равно не чета нынешней. Потому что в те разы «Барса» уже решала свои турнирные задачи в Лиге чемпионов – заблаговременно выходила в весеннюю часть ЛЧ, и не была особо мотивирована.

В этот раз «Барселона» еще ничего не решила с точки зрения выхода в плей-офф ЛЧ. Так что победа «Шахтера» над действующим чемпионом Испании в разы ценнее.

Особенно, если учесть весь нынешний момент. Имею ввиду не только контекст донецкой команды, но и всего нашего футбола, резко просевшего за два последних года, да и нашей страны в целом. Посему это однозначно выдающийся результат, которым обязательно нужно гордиться. И наслаждаться.

Я слишком долго живу, чтобы позволить себе носить розовые очки. С возрастом становишься циником, что резко контрастирует с такими вещами, как способность удивляться и восхищаться. К тому же, я видел, как в 1997-м «Барселону» не просто победил, а уничтожил второй наш гранд (на тот момент единственный) – «Динамо».

Не могу позволить себе питать иллюзий и в этот раз. Для того, чтобы «Шахтер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, должны сложиться воедино сразу несколько факторов, которые целесообразнее называть чудом. На мой субъективный взгляд, «горнякам» будет в разы сложнее играть против «Порту», а не против «Барселоны». Так что выше третьего места в группе наша команда вряд ли сможет подняться.

ФК Шахтер. Даниил Сикан

Но конкретно сейчас о перспективах и дальнейших турнирных раскладах «горняков» ныть не хочется. Точнее, не нужно. Не нужно ни в коем случае. Потому что конкретно сейчас нужно просто отдать должное чемпионам Украины за их победу над чемпионами Испании.

Сам по себе факт победы не может не вызывать положительные эмоции. Но если говорить об игре так таковой, то «Шахтер» не просто добыл три очка в игре против более классного оппонента. «Шахтер» этого оппонента просто переиграл.

***

Пушич и его команда получили немалую порцию критики за первый матч против «блаугранас». В первую очередь за то, что играли несмело, слишком почтительно относясь к сопернику. А еще – за провал на левом фланге.

В этот раз все было по-другому. По состоянию на сейчас могу утверждать, что Пушич умеет делать выводы из неудачных матчей. Причем не только проводить работу над ошибками, но и изменять ситуацию в лучшую сторону.

Признаться, появление Ракицкого в центре защиты рядом с Бондарем читалось – учитывая, как удачно сыграл Ярослав в последних двух матчах на внутренней арене. Но, в то же время, возникали вопросы по этому поводу: а не станет ли отсутствие скорости Ракицкого поводом для Левандовского и компании устроить блицкриг именно на этом плацдарме?

Но все обошлось. Более того, Ракицкий провел отличный поединок, а его точные передачи ставили «Барсу» в неудобное положение.

Этим кадровым решением, плюс переводом Матвиенко на левый фланг и «оттягиванием» позиции Судакова, который при ван Леувене играл роль полноценного плеймейкера, тогда как в этот раз – опорника – и заключался основной путь к успеху.

У «горняков» в этот раз практически не было разрывов между игровыми линиями, что отчетливо было видно по матчу в Барселоне. Левый фланг «Шахтера» отыграл отлично.

Хотя лично для меня даже более показательным является КПД противоположного фланга. Особенно то, как Зубков заменял в обороне Гочолеишвили, когда тот подключался в атаку.

ФК Шахтер. Александр Зубков (№11)

Собственно, вот именно это качество украинской команды – один за всех, и все за одного – и стало решающим фактором гамбургского матча.

Взаимоподстраховка, взаимозаменяемость, смелость и мотивация – против этих, казалось бы, простых инструментов у «Барселоны» не оказалось ровным счетом ничего.

На мой взгляд, команда Хави оказалась неготовой именно к такой – основательной и решительной позиции команды Пушича. Скорее всего, каталонцы хотели добыть дежурную победу, не особо напрягаясь и усердствуя для этого.

Но, с первых минут игры столкнувшись с шальным прессингом и самоотдачей соперника, чемпион Испании банально не смог перестроиться. И замена от Хави сразу четырех футболистов в начале второго тайма как нельзя хорошо иллюстрирует неспособность «Барселоны» принять предложенный соперником темп и ритм игры.

В принципе, при такой «постной» игре «Барсы», дончане имели шансы победить даже с более ощутимой разницей в счете. «Шахтер» после забитого мяча не стал играть на удержание счета, продолжая гнуть свою линию, а во втором тайме «горняки» очень удачно выбегали в контратаки.

Но не будем гневить Бога. Даже 1:0 над «Барселоной» – это счастье.

Давайте им просто насладимся.

А о шансах «Шахтера» на более «статусную» евровесну поговорим позже.

По теме:
Шахтер, обыграв Барселону, отпраздновал два юбилея
Шахтер сыграл на «ноль» в еврокубках впервые с сентября 2021 года
Георгий СУДАКОВ: «Пушич мне сказал: «Поверь, это только начало»
статьи эксклюзив Шахтер Донецк Шахтер - Барселона
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
Футбол | 07 ноября 2023, 20:30 2
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной

Команды играют в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион

Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Футбол | 07 ноября 2023, 23:59 9
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе

7 ноября состоялись поединки 4-го тура самого престижного турнира Европы

Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
Бокс | 07.11.2023, 17:48
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Футбол | 08.11.2023, 12:53
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
Футбол | 08.11.2023, 05:45
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
Єдине в чому можна сперечатись це вирішила чи ні Барса своє завдання - на 100% вирішила і навіть вчорашня поразка не вплине на вихід в 1/8 -  Барсі достатньо 4 балів щоб точно вийти з групи, і це цілком реально, особливо, враховуючи останню гру з Антверпеном.
Щодо шансів ШД на євровесну - ЛЄ вже на 100 % гарантовано (ну майже, теоретично звісно ще бельгійці можуть взяти 6 балів, але лише теоретично), а от 1/8ЛЧ - то навряд чи, потрібно 2 виграші, що малоймовірно.
ну і з точки зору рейтингу УЄФА то краще ЛЄ - там більше шансі на перемоги та прохід далі. ЛЧ - привабливіше з фінансової точки зору (але клуб і так вже заробив біля 30 млн.у.о.).
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Болела
Той самий випадок, коли порядок бʼє клас.
Питання ще в тому , чи потрібна Шахтарю більш статусна євровесна? Чи краще зачепитись за менш статусну і спробувати відкатати ще кілька матчів. Хоча й менш статусна ще не гарантована) 
Зараз дійсно можна просто порадіти. Тому що гра при всіх початкових умовах - просто еталонна.
Ответить
+2
Лига конференций без динамо
Шахтёр нагнул динамо 1-0 ,барсу 1-0 ,а боты динамо не довольны  победой  украинского чемпион над чемпионом Испании и всё гавкают ,да вы радоваться должны вы на одном уровне с барселоной 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Сергей Литвиненко
Так играть и так побеждать!!! Благодарю!!!Дякую!!!Мерси.
Ответить
+1
Лига конференций без динамо
Фаньтик трусливый бот ,а что ты тут забыл сразу с двух своих аккаунтов  ,вы завтра играете или не играете  в ЛК ?
Ответить
0
Kovalchuk
Продырявленый ты сегодня так рано на работу вышел
Ответить
-1
Лига конференций без динамо
Шахтёр в группе ЛЧ за два сезона набрал  очей больше чем динамо за 15-20 лет 
Ответить
-2
luceorius
 А чому у заголовку не написати замість 'восени' 'по осені'. Ніби зараз надворі повноцінна осінь, а очки рахувати рано. Решта матеріалу подана професійно, грунтовно, переконливо.
Ответить
-2
FunnyCat_____
закомплексованная дырка  и тут только о ДК пишет 
даже если Шахтер бы ЛЧ выиграл ему пофиг было б, потому что:  а вот Динамо....
хз кого и сколько раз нужно обыграть Шахтеру, что выиграть, чтобы сравниться с популярностью ДК даже среди своих болел 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
06.11.2023, 16:55 84
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2023, 07:10 11
Теннис
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 318
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 1
Футбол
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
08.11.2023, 06:59 1
Футбол
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
07.11.2023, 01:25 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем