Сначала – о главном. Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич, оказывается, в полном порядке. От меня лично боснийский хорват «получил на орехи» и за первый поединок против «Барселоны», и за матч против «Динамо». В тех двух поединках «Шахтер» еще не просматривался новым, с «шахтерской» игрой. Но вот во второй встрече с «Барселоной» Пушич с точки зрения методики и практики отработал идеально. Это десять баллов с десяти.

У «Шахтера» ранее было две победы над «Барселоной». Еще в той, благополучной эпохе, с обилием легионеров, финансов и Луческу. Но те виктории – все равно не чета нынешней. Потому что в те разы «Барса» уже решала свои турнирные задачи в Лиге чемпионов – заблаговременно выходила в весеннюю часть ЛЧ, и не была особо мотивирована.

В этот раз «Барселона» еще ничего не решила с точки зрения выхода в плей-офф ЛЧ. Так что победа «Шахтера» над действующим чемпионом Испании в разы ценнее.

Особенно, если учесть весь нынешний момент. Имею ввиду не только контекст донецкой команды, но и всего нашего футбола, резко просевшего за два последних года, да и нашей страны в целом. Посему это однозначно выдающийся результат, которым обязательно нужно гордиться. И наслаждаться.

Я слишком долго живу, чтобы позволить себе носить розовые очки. С возрастом становишься циником, что резко контрастирует с такими вещами, как способность удивляться и восхищаться. К тому же, я видел, как в 1997-м «Барселону» не просто победил, а уничтожил второй наш гранд (на тот момент единственный) – «Динамо».

Не могу позволить себе питать иллюзий и в этот раз. Для того, чтобы «Шахтер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, должны сложиться воедино сразу несколько факторов, которые целесообразнее называть чудом. На мой субъективный взгляд, «горнякам» будет в разы сложнее играть против «Порту», а не против «Барселоны». Так что выше третьего места в группе наша команда вряд ли сможет подняться.

ФК Шахтер. Даниил Сикан

Но конкретно сейчас о перспективах и дальнейших турнирных раскладах «горняков» ныть не хочется. Точнее, не нужно. Не нужно ни в коем случае. Потому что конкретно сейчас нужно просто отдать должное чемпионам Украины за их победу над чемпионами Испании.

Сам по себе факт победы не может не вызывать положительные эмоции. Но если говорить об игре так таковой, то «Шахтер» не просто добыл три очка в игре против более классного оппонента. «Шахтер» этого оппонента просто переиграл.

***

Пушич и его команда получили немалую порцию критики за первый матч против «блаугранас». В первую очередь за то, что играли несмело, слишком почтительно относясь к сопернику. А еще – за провал на левом фланге.

В этот раз все было по-другому. По состоянию на сейчас могу утверждать, что Пушич умеет делать выводы из неудачных матчей. Причем не только проводить работу над ошибками, но и изменять ситуацию в лучшую сторону.

Признаться, появление Ракицкого в центре защиты рядом с Бондарем читалось – учитывая, как удачно сыграл Ярослав в последних двух матчах на внутренней арене. Но, в то же время, возникали вопросы по этому поводу: а не станет ли отсутствие скорости Ракицкого поводом для Левандовского и компании устроить блицкриг именно на этом плацдарме?

Но все обошлось. Более того, Ракицкий провел отличный поединок, а его точные передачи ставили «Барсу» в неудобное положение.

Этим кадровым решением, плюс переводом Матвиенко на левый фланг и «оттягиванием» позиции Судакова, который при ван Леувене играл роль полноценного плеймейкера, тогда как в этот раз – опорника – и заключался основной путь к успеху.

У «горняков» в этот раз практически не было разрывов между игровыми линиями, что отчетливо было видно по матчу в Барселоне. Левый фланг «Шахтера» отыграл отлично.

Хотя лично для меня даже более показательным является КПД противоположного фланга. Особенно то, как Зубков заменял в обороне Гочолеишвили, когда тот подключался в атаку.

ФК Шахтер. Александр Зубков (№11)

Собственно, вот именно это качество украинской команды – один за всех, и все за одного – и стало решающим фактором гамбургского матча.

Взаимоподстраховка, взаимозаменяемость, смелость и мотивация – против этих, казалось бы, простых инструментов у «Барселоны» не оказалось ровным счетом ничего.

На мой взгляд, команда Хави оказалась неготовой именно к такой – основательной и решительной позиции команды Пушича. Скорее всего, каталонцы хотели добыть дежурную победу, не особо напрягаясь и усердствуя для этого.

Но, с первых минут игры столкнувшись с шальным прессингом и самоотдачей соперника, чемпион Испании банально не смог перестроиться. И замена от Хави сразу четырех футболистов в начале второго тайма как нельзя хорошо иллюстрирует неспособность «Барселоны» принять предложенный соперником темп и ритм игры.

В принципе, при такой «постной» игре «Барсы», дончане имели шансы победить даже с более ощутимой разницей в счете. «Шахтер» после забитого мяча не стал играть на удержание счета, продолжая гнуть свою линию, а во втором тайме «горняки» очень удачно выбегали в контратаки.

Но не будем гневить Бога. Даже 1:0 над «Барселоной» – это счастье.

Давайте им просто насладимся.

А о шансах «Шахтера» на более «статусную» евровесну поговорим позже.