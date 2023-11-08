Фабрицио РОМАНО: «Судаков – топ-талант»

Известный эксперт Фабрицио Романо похвалил полузащитника украинского «Шахтера» Георгия Судакова после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Барселоны».

«Топ-талант», – написал Романо в комментарии к сообщению Судакова в Instagram.

«90 миллионов», – ответил на комментарий эксперта одноклубник украинского полузащитника, защитник Николай Матвиенко.

Напомним, что «Шахтер» одержал минимальную победу над «Барселоной» со счетом 1:0. Единственный гол в конце первого тайма забил Даниил Сикан, а Георгий Судаков был признан лучшим игроком украинской команды.