Фабрицио РОМАНО: «Судаков – топ-талант»
Известный эксперт похвалил Георгия Судакова после матча между «Шахтером» и «Барселоной»
Известный эксперт Фабрицио Романо похвалил полузащитника украинского «Шахтера» Георгия Судакова после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Барселоны».
«Топ-талант», – написал Романо в комментарии к сообщению Судакова в Instagram.
«90 миллионов», – ответил на комментарий эксперта одноклубник украинского полузащитника, защитник Николай Матвиенко.
Напомним, что «Шахтер» одержал минимальную победу над «Барселоной» со счетом 1:0. Единственный гол в конце первого тайма забил Даниил Сикан, а Георгий Судаков был признан лучшим игроком украинской команды.
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