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  4. Фабрицио РОМАНО: «Судаков – топ-талант»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 12:07 |
2127
3

Фабрицио РОМАНО: «Судаков – топ-талант»

Известный эксперт похвалил Георгия Судакова после матча между «Шахтером» и «Барселоной»

08 ноября 2023, 12:07 |
2127
3
Фабрицио РОМАНО: «Судаков – топ-талант»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный эксперт Фабрицио Романо похвалил полузащитника украинского «Шахтера» Георгия Судакова после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Барселоны».

«Топ-талант», – написал Романо в комментарии к сообщению Судакова в Instagram.

«90 миллионов», – ответил на комментарий эксперта одноклубник украинского полузащитника, защитник Николай Матвиенко.

Напомним, что «Шахтер» одержал минимальную победу над «Барселоной» со счетом 1:0. Единственный гол в конце первого тайма забил Даниил Сикан, а Георгий Судаков был признан лучшим игроком украинской команды.

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Лига чемпионов Георгий Судаков Фабрицио Романо Николай Матвиенко Шахтер - Барселона Шахтер Донецк Барселона
Источник Instagram
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Комментарии 3
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Болела
Судакова вже рік так «торгують» через Романо. Щось подібне з Мудриком було. Фабріціо трохи на відсотку. Менеджмент Шахтаря в роботі)
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0
lenares85
в матчі він не особо виділявся як і команда другий там всі в захисті
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-1
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