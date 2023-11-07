«Лидер для своей команды». Назван лучший игрок матча Шахтер – Барселона

Европейский футбольный союз подвел итог матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Барселоной» (1:0), назвав лучшего его игрока.

В Ньоне отметили полузащитника «горняков» Георгия Судакова.

«Лидер для своей команды. Хороший пас, хорошая техника, работящий», – сказано в резюме к выбору в пользу Судакова.

Напомним, «Шахтеру» победу над «Барселоной» принес гол в исполнении Даниила Сикана, забитый на 40-й минуте.