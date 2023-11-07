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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 22:40 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:49
2645
3

«Лидер для своей команды». Назван лучший игрок матча Шахтер – Барселона

В УЕФА отметили вклад Георгия Судакова

07 ноября 2023, 22:40 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:49
2645
3
«Лидер для своей команды». Назван лучший игрок матча Шахтер – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Европейский футбольный союз подвел итог матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Барселоной» (1:0), назвав лучшего его игрока.

В Ньоне отметили полузащитника «горняков» Георгия Судакова.

«Лидер для своей команды. Хороший пас, хорошая техника, работящий», – сказано в резюме к выбору в пользу Судакова.

Напомним, «Шахтеру» победу над «Барселоной» принес гол в исполнении Даниила Сикана, забитый на 40-й минуте.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Барселона Шахтер - Барселона Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Александр Мельничук
Грузин, юний бразилиць і Ракицький для мене сьогодні були кращими!
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Микола Захарченко
Готуйте бабло європейські товстосуми . Буде ще працювати  -  вийде на топ - рівень ...
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