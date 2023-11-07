Лига чемпионов07 ноября 2023, 22:40 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:49
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«Лидер для своей команды». Назван лучший игрок матча Шахтер – Барселона
В УЕФА отметили вклад Георгия Судакова
07 ноября 2023, 22:40 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:49
2645
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Европейский футбольный союз подвел итог матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Барселоной» (1:0), назвав лучшего его игрока.
В Ньоне отметили полузащитника «горняков» Георгия Судакова.
«Лидер для своей команды. Хороший пас, хорошая техника, работящий», – сказано в резюме к выбору в пользу Судакова.
Напомним, «Шахтеру» победу над «Барселоной» принес гол в исполнении Даниила Сикана, забитый на 40-й минуте.
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