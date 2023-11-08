Источник: Луческу может стать президентом турецкого гранда
3 декабря стамбульский «Бешикташ» выбирает нового президента
Мирча Луческу не собирается уходить на пенсию и может вернуться в «Бешикташ» спустя почти два десятилетия.
3 декабря стамбульский клуб выбирает нового президента, и, по информации источника, 78-летний специалист входит в список претендентов.
Сообщается, что 64-летний Ахмет Нур Чеби, 34-й президент «Бешикташа», избранный на этот пост 24 октября 2019 года, объявил, что не будет баллотироваться на новый срок.
Отметим, что после отставки главного тренера «Бешикташа» 71-летнего Шенола Гюнеша его обязанности временно исполняет 38-летний экс-игрок Бурак Йылмаз. Дела у команды идут не лучшим образом, «черно-белые» занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая на 12 очков от лидера после 11 туров.
Мирча Луческу тренировал «Бешикташ» с 2002 по 2004 годы.
Ранее Луческу опроверг информацию о том, что будет работать в «Динамо» Бухарест.
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