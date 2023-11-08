Мирча ЛУЧЕСКУ: «Ни с одним румынским клубом не связывался»

Бывший тренер украинских клубов «Динамо» Киев и «Шахтер» Мирча Луческу опроверг слова администратора «Динамо» Бухарест Андрей Николеску о том, что румынский клуб ведет переговоры с 78-летним специалистом.

«Я ни с кем в Румынии не разговаривал. На данный момент не может быть и речи о том, чтобы я связался с каким-либо клубом в этой стране», – сказал Луческу.

Отметим, что Мирча Луческу провел в «Динамо» Бухарест 14 лет в качестве игрока, и пять лет в должности главного тренера, с 1963 до 1977 и с 1985 по 1990 год соответственно.