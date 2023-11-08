Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Ни с одним румынским клубом не связывался»
Румыния
08 ноября 2023, 19:43 | Обновлено 08 ноября 2023, 19:46
251
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Ни с одним румынским клубом не связывался»

Известный специалист уверяет, что пока не разговаривал о своем будущем

08 ноября 2023, 19:43 | Обновлено 08 ноября 2023, 19:46
251
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Ни с одним румынским клубом не связывался»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Бывший тренер украинских клубов «Динамо» Киев и «Шахтер» Мирча Луческу опроверг слова администратора «Динамо» Бухарест Андрей Николеску о том, что румынский клуб ведет переговоры с 78-летним специалистом.

«Я ни с кем в Румынии не разговаривал. На данный момент не может быть и речи о том, чтобы я связался с каким-либо клубом в этой стране», – сказал Луческу.

Отметим, что Мирча Луческу провел в «Динамо» Бухарест 14 лет в качестве игрока, и пять лет в должности главного тренера, с 1963 до 1977 и с 1985 по 1990 год соответственно.

По теме:
Источник: Луческу может стать президентом турецкого гранда
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Администратор Динамо Бухарест: «Идут переговоры с Луческу»
Динамо Бухарест Мирча Луческу чемпионат Румынии по футболу
Источник Gazeta Sporturilor
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
Футбол | 07 ноября 2023, 20:30 2
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной

Команды играют в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион

ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
Футбол | 08 ноября 2023, 06:59 3
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился

Александр Драмбаев и его девушка Александра сыграли скромную свадьбу

Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Футбол | 07.11.2023, 21:15
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Вадим ГУТЦАЙТ: «Планирую сосредоточиться на работе в НОК Украины»
Другие виды | 08.11.2023, 15:22
Вадим ГУТЦАЙТ: «Планирую сосредоточиться на работе в НОК Украины»
Вадим ГУТЦАЙТ: «Планирую сосредоточиться на работе в НОК Украины»
Зубков и Пушич – лучшие игрок и тренер 13-го тура в УПЛ
Футбол | 08.11.2023, 18:07
Зубков и Пушич – лучшие игрок и тренер 13-го тура в УПЛ
Зубков и Пушич – лучшие игрок и тренер 13-го тура в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
06.11.2023, 22:50 1
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 1
Футбол
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 323
Футбол
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 7
Футбол
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
07.11.2023, 08:56 1
Теннис
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
07.11.2023, 00:45 8
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2023, 07:10 11
Теннис
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
07.11.2023, 17:48 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем