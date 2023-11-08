Администратор Динамо Бухарест: «Идут переговоры с Луческу»

Специальный администратор румынского «Динамо» Бухарест Андрей Николеску сообщил, что клуб ведет переговоры с бывшим тренером украинских «Динамо» Киев и «Шахтера» Мирчей Луческу.

«Идут переговоры и потихоньку мы придем к общему знаменателю. Но пока нет ничего конкретного, что можно сказать публично. Я слишком молод, чтобы говорить о домнуле Мирче Луческу. Мы делаем домашнюю работу и если будет что-то, мы с радостью об этом сообщим. Я не могу обсуждать такие вещи.

Это обсуждаю и решаю не только я, но не могу ничего рассказать подробно. Конечно, мы не имеем ничего против домнула Луческу, но сейчас мы находимся на ранней стадии. Я не могу позволить себе говорить о такой легенде, как Мирча Луческу. Как я могу сказать, даю ли добро на то, чтобы он пришел?», – сказал Николеску.

Отметим, что Мирча Луческу провел в «Динамо» Бухарест 14 лет в качестве игрока, и пять лет в должности главного тренера, с 1963 до 1977 и с 1985 по 1990 год соответственно.