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08 ноября 2023, 11:36 | Обновлено 08 ноября 2023, 11:37
490
0

Администратор Динамо Бухарест: «Идут переговоры с Луческу»

Андрей Николеску – о возможном возвращении в клуб Мирчи Луческу

08 ноября 2023, 11:36 | Обновлено 08 ноября 2023, 11:37
490
0
Администратор Динамо Бухарест: «Идут переговоры с Луческу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Специальный администратор румынского «Динамо» Бухарест Андрей Николеску сообщил, что клуб ведет переговоры с бывшим тренером украинских «Динамо» Киев и «Шахтера» Мирчей Луческу.

«Идут переговоры и потихоньку мы придем к общему знаменателю. Но пока нет ничего конкретного, что можно сказать публично. Я слишком молод, чтобы говорить о домнуле Мирче Луческу. Мы делаем домашнюю работу и если будет что-то, мы с радостью об этом сообщим. Я не могу обсуждать такие вещи.

Это обсуждаю и решаю не только я, но не могу ничего рассказать подробно. Конечно, мы не имеем ничего против домнула Луческу, но сейчас мы находимся на ранней стадии. Я не могу позволить себе говорить о такой легенде, как Мирча Луческу. Как я могу сказать, даю ли добро на то, чтобы он пришел?», – сказал Николеску.

Отметим, что Мирча Луческу провел в «Динамо» Бухарест 14 лет в качестве игрока, и пять лет в должности главного тренера, с 1963 до 1977 и с 1985 по 1990 год соответственно.

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Мирча Луческу Динамо Бухарест чемпионат Румынии по футболу
Источник Fanatik.ro
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