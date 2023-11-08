Георгий СУДАКОВ: «Пушич мне сказал: «Поверь, это только начало»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков оценил победу 1:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов против« Барселоны». Украинца признали лучшим игроком встречи.

– Георгий, поздравляем с очень важной и эмоциональной победой. В чем залог этой победы?

– Вышли гораздо увереннее, чем в первом матче в Барселоне, много работали ради этого, разобрали хорошо игру, поняли, на чем нужно делать акцент, и исправили ошибки. Прежде всего, нужно было сыграть на ноль, а свои шансы мы всегда найдем. Так и получилось: мы мало что дали сделать «Барселоне», а Даниил Сикан забил невероятный гол – воспользовались этим и выиграли матч.

– Ты сказал, что эта игра была увереннее. В чем именно, если сравнить с первым матчем?

– Я уже говорил, что очень сложно впервые выходить против такой команды, как «Барселона», ты немного волнуешься. Но уже во втором тайме в Испании мы показали, что мы можем играть. Мы там получили этот опыт, и наверняка именно второй тайм в Барселоне добавил нам уверенности. И сейчас мы это доказали – с первых минут стали играть в свой футбол. Конечно, все понимают, что это «Барселона» и это было сложно. Мы большую часть времени играли без мяча, но также демонстрировали хорошие моменты и одержали победу – это самое важное.

– Каковы требования главного тренера и можно ли сказать, что уже сейчас «Шахтер» играет в футбол Марино Пушича?

– Еще много над чем надо работать. Он только что пришел, всего две недели в команде, и я не могу сказать, что это наш максимум. Потому мы шаг за шагом показали, что можем играть. Конечно, тяжело было, ведь поле немного такое, не для комбинационного футбола. Но мы проявили характер и показали настоящий «шахтерский» дух.

– Тебя признали лучшим игроком матча. Что это значит для тебя, мы ведь видели, что ты удивился и не ожидал?

– Да, мне кажется, что я до этого играл более яркие матчи и не получал наград. Если серьезно, то для меня это впервые и могу сказать, что я очень рад. Очень приятно получать награду Лучший игрок матча в Лиге чемпионов, это невероятный опыт. Наверное, именно благодаря команде я получил ее.

– После вручения награды у вас был короткий разговор с Марино. Что он сказал тебе?

– Сказал: «Поверь мне, это только начало».

– Как ты оцениваешь шансы «Шахтера» в группе после этой победы?

– Я не хочу говорить громких слов, но мы работаем. Я с первого тура говорил: мы верим в то, что можем выйти из группы и ради этого очень много работаем. Так что я верю в нашу команду и с нетерпением жду следующих матчей.