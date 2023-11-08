Разгромное поражение. Рух U-19 оказался слабее Мидтьюлланда
Львовяне пропустили 4 мяча и не сумели ответить
Футболисты «Руха» U-19 разгромно уступили сверстникам из «Мидтьюлланда» в 1-м матче 2-го раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.
Львовяне пропустили 4 мяча и не сумели ответить. За весь матч «руховцы» смогли нанести по воротам соперника лишь 4 удара, 3 из которых были в створ. У датской команды 18 ударов, 12 в створ.
Юношеская лига УЕФА. 2-й раунд. 8 ноября.
«Рух» U-19 – «Мидтьюлланд» U-19 – 0:4
Голы: Горгоза, 17, Ихеаначо, 57, 70, Кристьянссон, 87
Ответный матч состоится 29 ноября в 15:00 по киевскому времени.
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