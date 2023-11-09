Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина

Вечером 8 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги чемпионов.

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Голкипер Анатолий Трубин провел весь матч за Бенфику против Реала Сосьедад и пропустил три гола (1:3).

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин в последний момент перед матчем заменил травмированного Кепу и вышел в основе на игру с Брагой (3:0). Украинский голкипер взял пенальти на 6-й минуте и сыграл сухой матч.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле за Арсенал после перерыва в победном матче против Севильи (2:0)

Манчестер Юнайтед потерпел неожиданное поражение в Копенгагене в очень результативном матче (3:4).

Уже определены 6 команд из 16, которые сыграют в 1/8 финала: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Бавария, Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Интер.

🏆 Лига чемпионов. 4-й тур. 8 ноября

19:45. Наполи – Унион Берлин – 1:1

19:45. Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1

– Бенфика – 3:1 22:00. Арсенал – Севилья – 2:0

– Севилья – 2:0 22:00. Бавария – Галатасарай – 2:1

– Галатасарай – 2:1 22:00. РБ Зальцбург – Интер – 0:1

– 0:1 22:00. Копенгаген – Ман Юнайтед – 4:3

– Ман Юнайтед – 4:3 22:00. ПСВ Эйндховен – Ланс – 1:0

– Ланс – 1:0 22:00. Реал Мадрид – Брага – 3:0

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