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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 00:10 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:06
942
7

Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина

Ман Юнайтед потерпел неудачу в Копенгагене в результативном матче

09 ноября 2023, 00:10 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:06
942
7
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 8 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги чемпионов.

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Голкипер Анатолий Трубин провел весь матч за Бенфику против Реала Сосьедад и пропустил три гола (1:3).

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин в последний момент перед матчем заменил травмированного Кепу и вышел в основе на игру с Брагой (3:0). Украинский голкипер взял пенальти на 6-й минуте и сыграл сухой матч.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле за Арсенал после перерыва в победном матче против Севильи (2:0)

Манчестер Юнайтед потерпел неожиданное поражение в Копенгагене в очень результативном матче (3:4).

Уже определены 6 команд из 16, которые сыграют в 1/8 финала: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Бавария, Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Интер.

🏆 Лига чемпионов. 4-й тур. 8 ноября

  • 19:45. Наполи – Унион Берлин – 1:1
  • 19:45. Реал Сосьедад – Бенфика – 3:1
  • 22:00. Арсенал – Севилья – 2:0
  • 22:00. Бавария – Галатасарай – 2:1
  • 22:00. РБ Зальцбург – Интер – 0:1
  • 22:00. Копенгаген – Ман Юнайтед – 4:3
  • 22:00. ПСВ Эйндховен – Ланс – 1:0
  • 22:00. Реал Мадрид – Брага – 3:0

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов статистические расклады Галатасарай Манчестер Юнайтед Севилья Копенгаген Брага Ланс Интер Милан Арсенал Лондон Бавария Реал Мадрид Александр Зинченко РБ Зальцбург Андрей Лунин ПСВ Арсенал - Севилья выбор редакции Унион Берлин Наполи
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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luceorius
 Дуже незвично бачити відразу двох представників АПЛ на останніх місцях у своїх групах.
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+1
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Александр Марков
По ходу если раньше финала не встретятьса Мансити Бавария у них конкурентов в этом сезоне нет 
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+1
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Александр Марков
В этом году Команды собрались В лиги чемпионов не какие .Лига Европы престижней выглядит .
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-1
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