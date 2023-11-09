Матч одной команды. Арсенал с Зинченко снова обыграл Севилью

По состоянию на момент начала матчей четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА, ситуация в квартете B оставалась довольно напряженной. Лондонский «Арсенал» не успел к тому моменту получить достаточное количество очков для того, чтобы чувствовать себя действительно единоличным лидером группы, и поэтому домашний матч против андалузской «Севильи» имел для команды Микеля Артеты очень важное значение.

Кроме этого, «канониры» за неделю вообще забыли, что такое побеждать и уже вылетели из розыгрыша Кубка английской лиги и точно не хотели получить проблемы в главном клубном европейском соревновании. У «нервионцев» тем временем просто не оставалось выбора, потому что под руководством Луиса Мендилибара они усложнили себе жизнь в Ла Лиге, и теперь Диего Алонсо должен был подчищать за своим предшественником еще и неудачи на международной арене.

Нужны зачетные баллы – соответственно есть потребность атаковать. У человека с более-менее вменяемой логикой никакого диссонанса от этого утверждения не должно было возникнуть, но уругвайский специалист решил всех переиграть и пошел своим путем. По большому счету, «Севилья» вышла на игру с десятью защитниками в стратегическом построении, а нам оставалось только понять, на что команда делала ставку?

К сожалению, футболисты испанского коллектива и сами не поняли, что именно от них хотел увидеть главный тренер, поэтому получилось просто избиение. Очевидно, что преодолеть такую стену для «Арсенала» было довольно сложной задачей без таранного форварда на острие атаки, но коллектив Артеты все равно имел преимущество по всем показателям, поэтому постоянно ходил где-то вблизи от забитого мяча.

В итоге, посреди первого тайма защита «Севильи» даже при такой плотности умудрилась пропустить передачу за спину на ход Саке к правому флангу штрафной, после чего состоялся прострел под удар в одно касание на Троссара. Все, ни один план Алонсо больше не имел права на существование в этой игре, тогда как его команду ожидали действительно тяжелые времена.

А за счет кого идти отыгрываться, если у тебя одни только игроки защитного направления в составе? Хорошо, не пошла игра, можно же сделать замены? А где они? «Нервионцы» промолчали до и во время перерыва, после возвращения на поле так же у них ничего не изменилось, хотя у соперников даже Зинченко со скамейки запасных дали немного поиграть. А потом «Арсенал» забил второй гол на 64 минуте усилиями Саки, и все – на этом игра была завершена.

Команда Артеты больше не стремилась штурмовать чужие владения, а «Севилья» вместо этого проснулась под финальный свисток и начала рубить соперников ударами по ногам. В конце концов, травмировался Сака во время неудачного приземления, а у гостей вылетел Сумаре, который и 20 минут на поле на фоне появления на замену не провел. Один только вопрос был открытым – зачем ехать в Лондон при такой неприглядной погоде, если не за игрой в футбол на результат?

Следующий тур лондонский «Арсенал» будет проводить за домашним матчем против французского «Ланса», тогда как к андалузской «Севилье» наведается нидерландский ПСВ.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа B. 4-й тур.

«Арсенал» – «Севилья» - 2:0

Голы: Троссар, 29, Ракитич, 64

Предупреждения: Зинченко, 82, Райс, 85 – Сумаре, 66, Хуанлу, 72, Окампос, 77

«Арсенал»: Рая – Томиясу (Зинченко, 46), Габриэль, Салиба, Б. Уайт – Гаверц, Жоржиньо (Эльнени, 90), Райс – Троссар (Виейра, 81), Мартинелли (Нельсон, 81), Сака (Кивер, 85).

«Севилья»: Дмитрович – Салас (Окампос, 76), Гудель, Баде, Хуанлу – Фернандо, Соу (Ракитич, 65), Жордан (Сумаре, 65) – Педроса (Ньянзу, 76), Эн-Несири, Ламела.

Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 11 (3) – 1 (1)

Угловые: 4 – 1

Оффсайды: 1 – 2.

АРСЕНАЛ - СЕВИЛЬЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C