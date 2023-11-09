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Арсенал
08.11.2023 22:00 – FT 2 : 0
Севилья
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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 03:29 |
409
0

Микель АРТЕТА: «Имея Зинченко на лавке, заменить Томиясу – правильно»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Севильей» в ЛЧ

09 ноября 2023, 03:29 |
409
0
Микель АРТЕТА: «Имея Зинченко на лавке, заменить Томиясу – правильно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе В между командами «Арсенал» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».

После завершения встречи главный тренер лондонского клуба Микель Артета прокомментировал победу своих подопечных:

О неоднократном нарушении на Сака: «Что ж, в футболе есть контакты, и, очевидно, на нападающих это происходит. В конце ему было неудобно продолжать игру, надеюсь все хорошо, я очень доволен его игрой».

О том, стала ли победа хорошим ответом после субботы [поражение Ньюкаслу]: «Я думаю, что это были действительно хорошие вещи, которые мы сделали против «Ньюкасла», нам не нужна была реакция, потому что команда выступила необычайно хорошо против команды, против которой действительно сложно играть. Сегодня нужны были другие требования, тактически нам нужно было что-то другое, мы играли дома, нам нужна другая игра, и мы реализовали то, что хотели, очень, очень хорошо, поэтому я очень доволен двумя последними выступлениями».

О последних выступлениях Кая Хаверца: «Для меня в первом тайме против «Вест Хэма» он был лучшим игроком, «Ньюкасла» — одним из лучших, а сегодня он снова был очень силен, я очень доволен им».

О влиянии Сака и Габриэля Мартинелли: «Именно атакующие игроки, очевидно, имеют огромное влияние на то, что мы можем создать в последней трети, но во многих случаях процесс должен быть лучше и сзади, чтобы дать им время, дать им преимущество и иметь преимущество. Пространство и поддержка, необходимая для создания этих вещей. Сегодня они сделали это очень хорошо, и очевидно, что в этом случае от них трудно защититься.

О поиске идеального баланса в тройке лидеров: «Я не знаю, где этот идеальный баланс. Это то, что у нас есть, посмотрите на Габби Жезуса, я думаю, он сыграл за нас только одну игру в Премьер-лиге, а в Лиге чемпионов он сыграл три игры и забил четыре гола. Это то, что есть, но иметь здесь Лео, который настолько надежен и дает вам что-то совсем другое, чем он и Эдди, – это радость, и я действительно счастлив с ним.

О том, почему был заменен Такехиро Томиясу: «Да, в первом тайме у него был некоторый дискомфорт, и мы не хотели рисковать. Он отыграл много минут, и, очевидно, имея Александра [Зинченко] на скамейке запасных, я думаю, что это было правильное решение».

Об игре Жоржиньо и его влиянии: «Это радость, что он есть. Его влияние на остальную команду и остальных ребят огромно. Он соответствует тому, как мы хотим играть, он такой умный. Он так быстро все понимает и делает всех остальных лучше, и я очень доволен его игрой сегодня вечером».

О деталях травмы Сака: «Это был всего лишь удар, и физиотерапевты сказали мне по радио, что он не рад продолжать, поэтому у него будет некоторый дискомфорт, но, надеюсь, я хочу предположить, что с ним все будет в порядке.

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Микель Артета пресс-конференция Арсенал Лондон Севилья Арсенал - Севилья Лига чемпионов Александр Зинченко Такехиро Томиясу
Источник ФК Арсенал Лондон
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