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08.11.2023 22:00 - : -
Севилья
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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 01:05 |
59
0

Арсенал – Севилья. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

08 ноября 2023, 01:05 |
59
0
Арсенал – Севилья. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8-го ноября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и андалузская «Севилья». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 22:00.

Команда Микеля Артеты за прошлую неделю умудрилась проиграть сразу в двух матчах двух разных турниров. Может познать неудачу «Арсенал» и в третьем состязании, если не найдет противодействия атакам испанских оппонентов. «Севилья» находится в очень уязвимом положении, и если уступит на «Эмирейтс», то может в итоге пролететь мимо плей-офф уже по итогам четвертого тура.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Севилья», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Арсенал Лондон текстовая трансляция Лига чемпионов Севилья
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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