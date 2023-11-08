В среду, 8-го ноября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и андалузская «Севилья». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 22:00.

Команда Микеля Артеты за прошлую неделю умудрилась проиграть сразу в двух матчах двух разных турниров. Может познать неудачу «Арсенал» и в третьем состязании, если не найдет противодействия атакам испанских оппонентов. «Севилья» находится в очень уязвимом положении, и если уступит на «Эмирейтс», то может в итоге пролететь мимо плей-офф уже по итогам четвертого тура.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Севилья», за которой можно следить в украинской версии сайта.