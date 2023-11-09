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Лига Чемпионов
Арсенал
08.11.2023 22:00 – FT 2 : 0
Севилья
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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 02:15 |
108
0

Арсенал – Севилья – 2:0. Зинченко разогнал атаку с аута. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура ЛЧ в группе В

09 ноября 2023, 02:15 |
108
0
Арсенал – Севилья – 2:0. Зинченко разогнал атаку с аута. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе В между командами «Арсенал» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме вместо Такехиро Томиясу.

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа В. 4-й тур

Арсенал – Севилья – 2:0

Голы: Троссард, 29, Сака, 64

Видео голов и обзор матча:

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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