8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе В между командами «Арсенал» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме вместо Такехиро Томиясу.

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа В. 4-й тур

Арсенал – Севилья – 2:0

Голы: Троссард, 29, Сака, 64

Видео голов и обзор матча: