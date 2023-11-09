Лига чемпионов09 ноября 2023, 02:15 |
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Арсенал – Севилья – 2:0. Зинченко разогнал атаку с аута. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура ЛЧ в группе В
09 ноября 2023, 02:15 |
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8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе В между командами «Арсенал» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».
Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме вместо Такехиро Томиясу.
Лига чемпионов. 8 ноября
Группа В. 4-й тур
Арсенал – Севилья – 2:0
Голы: Троссард, 29, Сака, 64
Видео голов и обзор матча:
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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