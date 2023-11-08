8 ноября на «Эмирейтс» пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» встретится с «Севильей». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Клуб очень долго, как для такого амбициозного гранда, не мог выступить в главном еврокубке - очень уж плотна и мощна конкуренция на Туманном Альбионе. Прорвало, наконец-то, в прошлом сезоне. Да, канониры все-таки прибавили ложку дегтя, растеряв весной шансы побороться за титул. Но 2-е место было за Зинченко и компанией закономерно оставлено. И наконец-то это позволило подопечным Микеля Артеты вернуться в Лигу чемпионов. Там стартовали, на кураже, с разгромной победы. Но потом последовало поражение (кстати, первое во всех турнирах в этом футбольном году), от старого противника, Ланса. Но за это англичане смогли реабилитироваться, обыграв в Испании как раз Севилью. Так что даже еще 1 победа за 3 оставшихся тура принесет красно-белым проход в плей-офф турнира.

Севилья

Команда проваливает вот уже второй год кряду. Прошлую темпораду удалось спасти в последний момент, за счет фирменной победы в Лиге Европы - ее добыл третий наставник за ту темпораду, Мендилибар. Но сейчас Хосе Луис уже безработный, он расплатился за провал на старте нового сезона. Хотя при нем хотя бы в Лиге чемпионов не проигрывали, сведя к ничьим поединки против Ланса на своем поле и ПСВ на выезде. Уже без этого наставника, при Диего Алонсо, на Рамон Санчес Писхуан нервьоненсе, до этого притормозившие в Примере мадридский Реал, уступили лондонскому Арсеналу. Все, что получилось, это, пропустив перед перерывом и после выхода на поле, ответить единственным мячом Гуделя.

Статистика личных встреч

До этого команды играли на официальном уровне только в 2007-м году. Тогда они обменялись победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят поводов ждать интриги от этой пары. Арсенал заметно сильнее, и тут должен побеждать при форе -1,5 забитых мяча - на это и рекомендуем размещать ставку (коэффициент - 2,0).