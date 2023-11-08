Очередной прагматизм от наставника сборной. Но все равно есть вопросы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил список футболистов, вызванных на последний и решающий поединок отбора на Евро-2024 – против национальной команды Италии.

Сергей Станиславович уже приучил наше футбольное сообщество к своему прагматичному, даже консервативному подходу к формированию списка кандидатов в сборную. Во всяком случае, в резких движениях в какую-либо сторону – как, например, Руслан Ротань со своим вызовом в главную команду страны на игру против Англии ветерана Евгения Коноплянки – нынешний наставник «сине-желтых» замечен не был.

Да, на сентябрьский игровой цикл сборной (против Англии и Италии) наставник сборной Украины не вызвал Малиновского, одного из лидера национальной команды каденции Шевченко и Петракова. Но тогда такое решение Реброва очень даже вписывалось в озвученные выше рамки прагматизма. Руслан только что перешел из «Марселя» в «Дженоа», не имел даже малейшей игровой практики, стало быть, зачем сборной такой «пассажир».

Тем не менее, определенные вопросы к «спискам Реброва» и раньше были, да и сейчас есть. Я понимаю, что удовлетворить все «хотелки» главному тренеру сборной не получится ни при каких обстоятельствах – да и нужно ли, но если руководствоваться сугубо объективным критерием, то, на мой взгляд, Сергей Станиславович не всегда последователен.

Чтобы не быть голословным, давайте рассмотрим список вызванных игроков на игру против Италии по звеньям.

Голкиперы. Претензий не имею. Собственно, и выбор-то невелик. Он, этот выбор, крутится вокруг троицы, которая и получила вызовы. Да еще вокруг Лунина. Но у Андрея то травма, то постоянное отсутствие присутствия, так что все закономерно. Смотри выше ситуацию с Малиновским.

Защитники. Тут посложнее будет. Бросается в глаза вызов Дубинчака – одного из лучших футболистов нынешнего «Динамо». Да, Влад сейчас неплох, но в целом защита «бело-синих» - это ужас. Тем не менее, Сергея Станиславовича этот факт не смутил. Он, кроме Дубинчака, вызвал еще и Тымчика. И Попова в резервный список.

Как по мне, это «занадто». У меня сразу же логичный вопрос: а почему не получил вызов в главную сборную страны один из лучших футболистов УПЛ Бескоровайный? Ну, хотя бы в резервный список?

Дебютный вызов в первую сборную Таловерова – поддерживаю. Более того, считаю, что Максим наработал на такой шанс еще раньше – после молодежного Евро.

В данном контексте есть у меня еще один вопрос. Но со звездочкой. Даже скорее не со звездочкой, а с целой звездой. Так вот, лично мне кажется, что Ракицкий наиграл на вызов в сборную Украины. И если бы не порочное зенитовское прошлое, Ярослав бы наверняка этот вызов получил. Но в итоге не получил. Смею предположить, из-за того же порочного прошлого.

Полузащитники. Самое обидное, что в списке не оказалось капитана. Но тут вопросы не к Реброву. Ярмоленко травмирован, и это, к сожалению, надолго.

А вот лучший бомбардир «Динамо» Буяльский оказался в резервном списке. Да уж, главные тренеры сборной Украины меняются, а один из ключевых футболистов «бело-синих» неизменно не вписывается в их концепцию игры.

Среди привычных и ожидаемых лиц полузащиты мне хотелось бы увидеть новое лицо. Как минимум одно – Ярмолюка. Мне кажется, Егор уже созрел для первой сборной. Во всяком случае, игровая практика у него есть. Но Ребров, наверное, считает иначе.

Возможно, можно было бы расширить список игроков середины поля за счет вызова кого-то из УПЛ, но не «Шахтера» или «Динамо». Например, Климчука. Или Штогрина. Или Задераку. В общем, кандидатов хватает. На мой взгляд. Но, вместе с тем, я отдаю себе отчет, что в данном случае попахивает вкусовщиной.

Нападающие. Тут и просто, и сложно одновременно. Квалифицированные форварды у нас сейчас – на вес золота. Все, кто хоть что-то из себя представляют, есть в списке.

Другое дело, что я бы поменял местами Яремчука и Ваната: первого – в резерв, второго – в основной список.