Ньюкасл продлил контракт с защитником

Английский «Ньюкасл» продлил контракт с центральным защитником Дэном Берном, сообщает официальный сайт клуба.

Прошлое соглашение действовало до конца этого сезона. Учитывая возраст 31-летнего игрока, руководство подписало с ним краткосрочный контракт – до лета 2025 года. Дэн уже прокомментировал подписание нового соглашения:

После трансфера в январе 2022 года Дэн Берн отыграл 70 матчей за «сорок», в которых отметился 4 голами.

✍️ #NUFC are delighted to announce that Dan Burn has agreed a new contract that will keep him at St. James' Park until 2025!



Congratulations, Dan! ⚫️⚪️