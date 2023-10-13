Ньюкасл продлил контракт с защитником

Английский «Ньюкасл» продлил контракт с центральным защитником Дэном Берном, сообщает официальный сайт клуба.

Прошлое соглашение действовало до конца этого сезона. Учитывая возраст 31-летнего игрока, руководство подписало с ним краткосрочный контракт – до лета 2025 года. Дэн уже прокомментировал подписание нового соглашения:

«Играть за этот клуб и подписать новый контракт – все для меня. Когда я сюда приходил, я говорил, что не хочу, чтобы наши амбиции оставались на уровне «не вылететь». Я хотел играть здесь долго. Я очень рад и уже не могу дождаться следующих сезонов в составе «Ньюкасла».

После трансфера в январе 2022 года Дэн Берн отыграл 70 матчей за «сорок», в которых отметился 4 голами.