ВИДЕО. Фанаты Аустрии Зальцбург устроили мощный фейерверк на трибуне

Фанаты клуба «Аустрия» Зальцбург отметились ярким перформансом на матче 1/16 финала Кубка Австрии против «Ред Булл Зальцбург».

Болельщики встретили возвращение своих игроков на поле после перерыва мощным фейерверком. На тот момент их команда проигрывала со счетом 0:1.

Отметим, что «Аустрия» Зальцбург выступает в региональной лиге, «Ред Булл Зальцбург» – лидирует в австрийской Бундеслиге.

Матч закончился разгромной победой фаворитов со счетом 4:0.

