Селтик продлил контракт с молодым талантом, которым интересовались в АПЛ

Шотландский «Селтик» продлил контракт со своим молодым левым защитником Митчелом Фреймом, сообщает Фабрицио Романо.

17-летний Фрейм, чей контракт был рассчитан до лета 2025 года, подписал новое соглашение до лета 2026 года.

Также сообщается, что к молодому шотландцу проявляли интерес английские «Брайтон» и «Кристал Пэлас».

Митчел Фрейм — воспитанник молодежной системы «Селтика», за юниорские команды которого сыграл 10 матчей и забил один гол. Также защитник сыграл 11 матчей за сборную Шотландии U-17, в том числе — на чемпионате Европы 2023.

