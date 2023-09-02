Трансферная лихорадка, Яремчук – в Валенсии, Заря узнала суперников
Главные новости за 1 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 1 сентября.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии
Украинец пропробует свои силы в Испании
1B. ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин перешел в Сандерленд
Украинский форвард скоро присоединится к новой команде
2A. Результаты жеребьевки групп Лиги Европы: Коваль, Кочергин и Таловеров
1 сентября в Монако состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
2B. Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
1 сентября в Монако состоялась жеребьевка третьего еврокубка
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
Защитник «Зюлте-Варегема» Новатус Мироши перейдет на правах сезонной аренды
3B. Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Артур Рудько вернулся в УПЛ после выступлений за польский клуб «Лех»
4. Прорвало. Верес наконец-то забил больше одного гола и обыграл Черноморец
Команда Романа Григорчука играла в меньшинстве с 10 минуты матча
5. Милан на выезде обыграл Рому в Серии A
Подопечные Стефано Пиоли одержали убедительную победу
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинец будет играть за Жирону
Но пока Дмитрий Мельниченко будет выступать за вторую команду
6B. И еще один украинец в Ла Лиге. Теперь будем следить за Вильярреалом
Никита Александров подписал контракт с испанским клубом
7A. Костюк и Русе вышли в третий раунд парного разряда US Open
Марта и Елена-Габриэла добыли вторую победу на турнире
7B. После сенсации – аут. Киченок и Коллинс завершили выступления на US Open
Надежда Киченок и Даниэль Коллинс проиграли Татьяне Марии и Аранче Рус
8A. Кларк vs Аллен – важный бой для проспекта. Пока что Фрейзер точно не удивил
Фрейзер Кларк на Олимпиаде победил Рогаву Цотне, Дэвид Аллен спарринговал с Усиком
8B. Фаниян сразится с британским проспектом. Шансов не дают, но не все плохо
Арам может и удивить
9A. Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Мирча отработает контракт с «Динамо» до конца. Если позволит здоровье
9B. Источник: Мирча Луческу остается в киевском Динамо
Клуб не уволит румына из-за вылета из еврокубков
10A. Опускаемся все ниже и ниже. Дна пока не видно
О промежуточных итогах нашей квалификационной еврокампании
10B. Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Все три украинские команды проиграли свои еврокубковые противостояния
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