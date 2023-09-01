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Испания
01 сентября 2023, 17:36 | Обновлено 01 сентября 2023, 17:52
2591
4

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинец будет играть за Жирону

Но пока Дмитрий Мельниченко будет выступать за вторую команду

01 сентября 2023, 17:36 | Обновлено 01 сентября 2023, 17:52
2591
4
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинец будет играть за Жирону
Академия Жироны. Дмитрий Мельниченко

Испанская «Жирона» официально объявила о переходе 19-летнего центрального экс-полузащитника бузовской «Нивы» Дмитрия Мельниченко.

Молодой украинец с опытом игры за сборную U-16 присоединится к команде из Испании на правах свободного агента. С адаптацией ему должны помочь другие украинцы из «Жироны»: Артем Довбик и Виктор Цыганков. Срок действия подписанного между Дмитрием и «Жироной» соглашения не сообщается.

Дмитрий Мельниченко – воспитанник киевского «Динамо» и львовского «Руха». Имеет опыт игры в Юношеской лиге УЕФА.

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Дмитрий Мельниченко Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков трансферы трансферы Ла Лиги
Источник ФК Жирона
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Gargantua
еще посмотрим как себя Довбик проявит
потому что весь этот интерес это шлейф от успеха Циганкова
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0
OKs100
Кто следующий в Жирону? Судаков? Вот что делает один успешный трансфер украинца. Когда-то Бельгия скупала украинских игроков, а теперь Испания и Англия. Странно, что Италия не присоединилась к ним после Малиновского, но он недолго поиграл на высоком уровне. Всего-то надо было привлечь внимание скаутов, и нашлись потенциальные таланты даже для таких топ лиг.
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