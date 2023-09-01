ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинец будет играть за Жирону
Но пока Дмитрий Мельниченко будет выступать за вторую команду
Испанская «Жирона» официально объявила о переходе 19-летнего центрального экс-полузащитника бузовской «Нивы» Дмитрия Мельниченко.
Молодой украинец с опытом игры за сборную U-16 присоединится к команде из Испании на правах свободного агента. С адаптацией ему должны помочь другие украинцы из «Жироны»: Артем Довбик и Виктор Цыганков. Срок действия подписанного между Дмитрием и «Жироной» соглашения не сообщается.
Дмитрий Мельниченко – воспитанник киевского «Динамо» и львовского «Руха». Имеет опыт игры в Юношеской лиге УЕФА.
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