Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо

Донецкий «Шахтер» дозаявил на сезон 31-летнего украинского голкипера Артура Рудько.

Рудько является воспитанником «Динамо» и много лет выступал за киевскую команду в роли запасного вратаря.

Суммарно Артур провел 20 матчей в УПЛ за 10 лет в структуре столичного клуба.

Несколько раз на протяжении карьеры голкипер уходил в краткосрочную аренду.

Артур Рудько вернулся в УПЛ после выступлений за польский клуб «Лех» в минувшем сезоне на правах аренды из «Металлиста».