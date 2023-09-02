Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 02 сентября 2023, 00:57
867
0

Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо

Артур Рудько вернулся в УПЛ после выступлений за польский клуб «Лех»

02 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 02 сентября 2023, 00:57
867
0
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
ФК Лех. Артур Рудько

Донецкий «Шахтер» дозаявил на сезон 31-летнего украинского голкипера Артура Рудько.

Рудько является воспитанником «Динамо» и много лет выступал за киевскую команду в роли запасного вратаря.

Суммарно Артур провел 20 матчей в УПЛ за 10 лет в структуре столичного клуба.

Несколько раз на протяжении карьеры голкипер уходил в краткосрочную аренду.

Артур Рудько вернулся в УПЛ после выступлений за польский клуб «Лех» в минувшем сезоне на правах аренды из «Металлиста».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО: Жоау Канселу – игрок Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала и дозаявила легионеров из Бразилии и Того
Экс-форвард Шахтера подписал трехлетний контракт с Металлистом 1925
Шахтер Донецк Артур Рудько трансферы трансферы УПЛ Лех Познань Динамо Киев Металлист Харьков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 01 сентября 2023, 23:48 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Источник: Мирча Луческу решил отказаться от трансфера защитника
Футбол | 01 сентября 2023, 20:36 18
Источник: Мирча Луческу решил отказаться от трансфера защитника
Источник: Мирча Луческу решил отказаться от трансфера защитника

«Динамо» Киев имело 2 варианта, но осталось ни с чем

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Футбол | 01.09.2023, 18:53
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
Футбол | 01.09.2023, 06:28
Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
Милан на выезде обыграл Рому
Футбол | 01.09.2023, 23:53
Милан на выезде обыграл Рому
Милан на выезде обыграл Рому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
01.09.2023, 08:31 3
Теннис
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
01.09.2023, 12:06 15
Бокс
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
01.09.2023, 08:36 1
Теннис
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
31.08.2023, 00:23 38
Футбол
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
31.08.2023, 23:59 13
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
31.08.2023, 15:49 18
Футбол
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
31.08.2023, 11:59
Теннис
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 200
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем