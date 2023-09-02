Украина. Премьер лига02 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 02 сентября 2023, 00:57
867
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Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Артур Рудько вернулся в УПЛ после выступлений за польский клуб «Лех»
02 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 02 сентября 2023, 00:57
867
0
Донецкий «Шахтер» дозаявил на сезон 31-летнего украинского голкипера Артура Рудько.
Рудько является воспитанником «Динамо» и много лет выступал за киевскую команду в роли запасного вратаря.
Суммарно Артур провел 20 матчей в УПЛ за 10 лет в структуре столичного клуба.
Несколько раз на протяжении карьеры голкипер уходил в краткосрочную аренду.
Артур Рудько вернулся в УПЛ после выступлений за польский клуб «Лех» в минувшем сезоне на правах аренды из «Металлиста».
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