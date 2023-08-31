Экс-голкипер Динамо стал свободным агентом и ищет новый клуб

31-летний голкипер Артур Рудько последний год был связан контрактом с «Металлистом», но выступал на правах аренды за «Лех».

За первую команду польского клуба Рудько провел 6 матчей (2 – «на ноль») и пропустил 11 мячей. Столько же раз он сыграл за «Лех-2» во 2 лиге, пропустив 9 мячей и дважды сохранив свои ворота «на замке».

Корреспондент Sport.ua связался с Артуром Рудько и поинтересовался его ближайшими планами.

«У меня был долгосрочный контракт с «Металлистом», этим летом разошлись по обоюдному согласию. Где продолжу карьеру? Пока что полная тишина. Я свободный агент, поэтому еще жду и ищу. Ни одного предложения из Украины у меня нет», – рассказал футболист.

Артур Рудько – воспитанник «Динамо». Играл за первую и вторую команды киевского клуба, а также «Говерлу», кипрский «Пафос» и польский «Лех». Провел 5 матчей за юношескую и молодежную сборные страны.

Летнее трансферное окно в Украине закроется поздним вечером 1 сентября. Однако свободные агенты, одним из которых является Рудько, могут быть заявлены и после этой даты.