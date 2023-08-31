Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-голкипер Динамо стал свободным агентом и ищет новый клуб
Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 15:36 | Обновлено 31 августа 2023, 15:39
1070
0

Экс-голкипер Динамо стал свободным агентом и ищет новый клуб

Артур Рудько оказался на распутье

31 августа 2023, 15:36 | Обновлено 31 августа 2023, 15:39
1070
0
Экс-голкипер Динамо стал свободным агентом и ищет новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Рудько

31-летний голкипер Артур Рудько последний год был связан контрактом с «Металлистом», но выступал на правах аренды за «Лех».

За первую команду польского клуба Рудько провел 6 матчей (2 – «на ноль») и пропустил 11 мячей. Столько же раз он сыграл за «Лех-2» во 2 лиге, пропустив 9 мячей и дважды сохранив свои ворота «на замке».

Корреспондент Sport.ua связался с Артуром Рудько и поинтересовался его ближайшими планами.

«У меня был долгосрочный контракт с «Металлистом», этим летом разошлись по обоюдному согласию. Где продолжу карьеру? Пока что полная тишина. Я свободный агент, поэтому еще жду и ищу. Ни одного предложения из Украины у меня нет», – рассказал футболист.

Артур Рудько – воспитанник «Динамо». Играл за первую и вторую команды киевского клуба, а также «Говерлу», кипрский «Пафос» и польский «Лех». Провел 5 матчей за юношескую и молодежную сборные страны.

Летнее трансферное окно в Украине закроется поздним вечером 1 сентября. Однако свободные агенты, одним из которых является Рудько, могут быть заявлены и после этой даты.

По теме:
ЯВОРСКИЙ: «Днепру-1 в игре со Спартаком стоит также биться за Городова»
КАБАНОВ: «Ярмоленко уже не тянет на роль лидера»
Юрий ЯРОШЕНКО: «У Зари в игре со Славией надежда на удачу и Турбаевского»
Артур Рудько инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»
Футбол | 30 августа 2023, 22:16 8
Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»
Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»

В четверг состоится последний раунд переговоров

Источник: Металлист 1925 поедет на матч с Рухом
Футбол | 31 августа 2023, 13:04 0
Источник: Металлист 1925 поедет на матч с Рухом
Источник: Металлист 1925 поедет на матч с Рухом

Об этом клуб сообщил в УПЛ

Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Теннис | 31.08.2023, 14:30
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Соболева вышла в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Футбол | 30.08.2023, 16:33
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Реал подписал молодого украинского вратаря
Футбол | 30.08.2023, 20:11
Реал подписал молодого украинского вратаря
Реал подписал молодого украинского вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
30.08.2023, 19:43 11
Волейбол
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
30.08.2023, 07:35
Футбол
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
29.08.2023, 17:12 9
Футбол
Эдди ХИРН: «Мне показалось, что Усик постарел»
Эдди ХИРН: «Мне показалось, что Усик постарел»
30.08.2023, 07:31
Бокс
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
29.08.2023, 16:10 21
Футбол
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
29.08.2023, 23:00 36
Теннис
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
29.08.2023, 20:11 25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем