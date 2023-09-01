Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан на выезде обыграл Рому
Чемпионат Италии
Рома
01.09.2023 21:45 – FT 1 : 2
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 сентября 2023, 23:53 | Обновлено 02 сентября 2023, 00:26
297
0

Милан на выезде обыграл Рому

Подопечные Стефано Пиоли одержали убедительную победу

01 сентября 2023, 23:53 | Обновлено 02 сентября 2023, 00:26
297
0
Милан на выезде обыграл Рому
ФК Милан

В стартовом матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:1.

В «россонери» голы забили Оливье Жиру и Рафаэль Леау, за римлян, в конце матча забил Леонардо Спинаццола.

Центральный защитник красно-черных Фикайо Томори получил вторую желтую карточку на 61 минуте матча и покинул поле.

После 3 сыгранных туров в активе «Милан» 9 очков, они занимают первое место в чемпионате. «Рома» в зоне вылета с 1 очком.

Серия А. 3-й тур, 1 сентября

Рома – Милан – 1:2

Голы: Спинаццола 90+2 – Жиру, 9 (пенальти), Леау, 48.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Рома).
61’
Фикайо Томори (Милан) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Жиру (Милан).
По теме:
И гол Бензема не помог. Аль-Иттихад умудрился проиграть, ведя в счете 3:1
Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Верес – Черноморец – 3:1. Забили братья Шараи. Видео голов и обзор матча
Милан Рома Рим Рома - Милан чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Жозе Моуриньо Рафаэл Леау Леонардо Спинаццола
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк и Русе вышли в третий раунд парного разряда US Open
Теннис | 01 сентября 2023, 23:23 8
Костюк и Русе вышли в третий раунд парного разряда US Open
Костюк и Русе вышли в третий раунд парного разряда US Open

Марта и Елена-Габриэла добыли вторую победу на турнире

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала и дозаявила легионеров из Бразилии и Того
Футбол | 01 сентября 2023, 23:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала и дозаявила легионеров из Бразилии и Того
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала и дозаявила легионеров из Бразилии и Того

Венделл и Жан Клод будут выступать за луганскую команду

Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Футбол | 01.09.2023, 14:50
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
Теннис | 01.09.2023, 08:36
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Бокс | 01.09.2023, 12:06
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Следующий бой Усика может состояться в этом году
Следующий бой Усика может состояться в этом году
31.08.2023, 18:11
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
31.08.2023, 15:49 18
Футбол
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 200
Футбол
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
31.08.2023, 23:36 45
Футбол
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
31.08.2023, 23:59 12
Футбол
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
31.08.2023, 11:59
Теннис
Челси – Уимблдон – 2:1. Первый гол 120-миллионного чемпиона мира. Видео
Челси – Уимблдон – 2:1. Первый гол 120-миллионного чемпиона мира. Видео
31.08.2023, 09:12
Футбол
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 11:35 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем