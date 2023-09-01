Милан на выезде обыграл Рому
Подопечные Стефано Пиоли одержали убедительную победу
В стартовом матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:1.
В «россонери» голы забили Оливье Жиру и Рафаэль Леау, за римлян, в конце матча забил Леонардо Спинаццола.
Центральный защитник красно-черных Фикайо Томори получил вторую желтую карточку на 61 минуте матча и покинул поле.
После 3 сыгранных туров в активе «Милан» 9 очков, они занимают первое место в чемпионате. «Рома» в зоне вылета с 1 очком.
Серия А. 3-й тур, 1 сентября
Рома – Милан – 1:2
Голы: Спинаццола 90+2 – Жиру, 9 (пенальти), Леау, 48.
События матча
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