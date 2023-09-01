1 сентября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 3-го тура Серии А, в котором «Рома» встретится с «Миланом». Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени

Рома

Клуб, точнее, его владелец, Дэн Фридкин, упорно делает ставку на Жозе Моуринью. Особенный начинает в столице Италии уже 3-й сезон, при том, что за 2 предыдущих, во-первых, не выполнил давнюю и очевидную задачу, в виде возвращения в Лигу Чемпионов, во-вторых, сезон 2022/2023 провел хуже предыдущего. На этот раз волки проиграли финал еврокубка (Лиги Европы - годом ранее была победа хотя бы в Лиге конференций), да и в Кальчо был откат на 6-е место. А если бы не штраф Ювентуса, то джалоросси отправились бы даже ниже! Тем не менее, в Риме летом появились любопытные новички - Ндика, Ауар, Паредес, Ренату Саншеш и Азмун, правда, смущал уход Матича из-за конфликта с некогда любимым наставником. Но даже с таким усилением старт откровенно не задался. Сначала даже при дубле Беллотти ограничились только ничьей с Салернитаной, а потом в Вероне и вовсе проиграли 1-2 одноименному клубу.

Милан

Команда провела достаточно противоречивый прошлый сезон. На внутренней арене не просто не получилось сохранить скудетто - в Серии А красно-черные набрали всего 70 очков, и только крупный штраф Ювентуса позволил финишировать на 4-м месте. Но все же частично компенсировали это (как и ранний вылет в кубке Италии и 0-3 в Суперкубке с Интером) Лигой чемпионов - там итальянцы, в 2021-м году занимавшие 4-е место в группе, дошли до полуфинала. В любом случае, Стефано Пиоли смог сохранить пост, а летом было серьезно обновлено состав. Пока что новая версия россонери выглядит неплохо. Оба прошлых поединка были выиграны уверенно: 2-0 на выезде с Болоньей и 4-1 в гостях у Торино.

Статистика личных встреч

Милан не проигрывает сопернику из столицы с 2019-го. Но в этом календарном году он оба раза побеждал Рому.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но, с учетом старта клубов, ждем победы гостей при форе 0 (коэффициент - 1,96).