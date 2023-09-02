ВИДЕО. Милан с голами Жиру и Леау переиграл Рому в главном матче дня
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В стартовом матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:1.
У «россонери» голы забили Оливье Жиру и Рафаэль Леау, за римлян в конце матча отличился Леонардо Спинаццола.
После 3 матчей «Милан» имеет 9 очков и является лидером чемпионата.
Серия А. 3-й тур, 1 сентября
Рома – Милан – 1:2
Голы: Спинаццола, 90+2 – Жиру, 9 (пен), Леау, 48.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Жиру, 9 мин (пен)
ГОЛ! 0:2. Леау, 48 мин.
ГОЛ! 1:2. Спинаццола, 90+2 мин.
События матча
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