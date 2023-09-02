ВИДЕО. Милан с голами Жиру и Леау переиграл Рому в главном матче дня

В стартовом матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:1.

У «россонери» голы забили Оливье Жиру и Рафаэль Леау, за римлян в конце матча отличился Леонардо Спинаццола.

После 3 матчей «Милан» имеет 9 очков и является лидером чемпионата.

Читайте также: Милан на выезде обыграл Рому

Серия А. 3-й тур, 1 сентября

Рома – Милан – 1:2

Голы: Спинаццола, 90+2 – Жиру, 9 (пен), Леау, 48.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Жиру, 9 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. Леау, 48 мин.

ГОЛ! 1:2. Спинаццола, 90+2 мин.