Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Милан с голами Жиру и Леау переиграл Рому в главном матче дня
Чемпионат Италии
Рома
01.09.2023 21:45 – FT 1 : 2
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 сентября 2023, 04:45 | Обновлено 02 сентября 2023, 05:48
151
0

ВИДЕО. Милан с голами Жиру и Леау переиграл Рому в главном матче дня

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Италии

02 сентября 2023, 04:45 | Обновлено 02 сентября 2023, 05:48
151
0
ВИДЕО. Милан с голами Жиру и Леау переиграл Рому в главном матче дня
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:1.

У «россонери» голы забили Оливье Жиру и Рафаэль Леау, за римлян в конце матча отличился Леонардо Спинаццола.

После 3 матчей «Милан» имеет 9 очков и является лидером чемпионата.

Серия А. 3-й тур, 1 сентября

Рома – Милан – 1:2

Голы: Спинаццола, 90+2 – Жиру, 9 (пен), Леау, 48.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Жиру, 9 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. Леау, 48 мин.

ГОЛ! 1:2. Спинаццола, 90+2 мин.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Рома).
61’
Фикайо Томори (Милан) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Жиру (Милан).
По теме:
ВИДЕО. Марсель сыграл вничью с Нантом и стал лидером Лиги 1
Сельта вырвала победу у Альмерии, Вильярреал на выезде проиграл Кадису
Веселая концовка. Вест Хэм в гостях обыграл новичка и стал лидером АПЛ
Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Жозе Моуриньо видео голов и обзор Рафаэл Леау Рома - Милан Леонардо Спинаццола
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Футбол | 01 сентября 2023, 21:36 31
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость

Алексей Сливченко уверен, что Мирча отработает контракт с «Динамо» до конца. Если позволит здоровье

Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Футбол | 02 сентября 2023, 00:43 1
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо

Артур Рудько вернулся в УПЛ после выступлений за польский клуб «Лех»

ОФИЦИАЛЬНО: Жоау Канселу – игрок Барселоны
Футбол | 02.09.2023, 00:26
ОФИЦИАЛЬНО: Жоау Канселу – игрок Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО: Жоау Канселу – игрок Барселоны
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Футбол | 01.09.2023, 18:53
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Теннис | 01.09.2023, 08:31
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
31.08.2023, 23:59 13
Футбол
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
01.09.2023, 12:06 18
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
31.08.2023, 15:49 18
Футбол
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
31.08.2023, 19:52 51
Футбол
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 202
Футбол
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
01.09.2023, 00:59 36
Теннис
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
31.08.2023, 19:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем