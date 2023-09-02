Стефано ПИОЛИ: «Осознаем, в чем Милану нужно прибавить»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о победе своих подопечных в матче Серии А с «Ромой» (2:1), который состоялся в рамках 3-го тура сезона-2023/2024.

«Результат важен, но и качеством игры я вполне доволен. Думаю, у соперника был единственный способ вернуться в игру – играть против нас в большинстве. Так и случилось, но мы выдержали давление.

Мы довольны игрой, но также осознаем, в чем нужно прибавить», – признался Пиоли.

«Милан» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 1-е место, имея 9 очков из девяти возможных. 16 сентября «красно-черные» сыграют в гостях с «Интером».